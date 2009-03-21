پیگیری قاطعانه اصلاح الگوی مصرف/ تغییر آمریکا باید در عمل مشاهده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز سال جدید در اجتماع عظیم زائران حرم رضوی و مردم مشهد در بیانات بسیار مهمی ضمن تشریح " زمینه ها و ضرورتهای پیشرفت و عدالت " و بررسی ابعاد مختلف اصلاح الگوی مصرف به تبیین موضوع انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و همچنین مسئله ایران و آمریکا پرداختند و تاکید کردند : ملت بزرگ و عزیز ایران با توجه به آمادگیها و زمینه های مثبت موجود دهه چهارم انقلاب را به گامی بلند و جهشی قابل توجه در روند تحقق آرمان اصیل " پیشرفت و عدالت " تبدیل خواهد کرد.

دهه چهارم انقلاب به دهه پیشرفت و عدالت تبدیل شود

در این دیدار پرشور که در صحن جامع رضوی برگزار شد رهبر انقلاب اسلامی با تبریک عید سعید نوروز و سال جدید به آحاد مردم افزودند : حضور میلیونها جوان " دانا، پرنشاط و تحصیلکرده"، تجربیات بسیار ذیقیمت "نخبگان، مسئولان و مدیران" در روبرو شدن با مسایل سه دهه اخیر که منجر به تصمیمات مهمی همچون اجرای اصل 44 قانون اساسی، تلاش برای هدفمند کردن یارانه ها و سفر مسئولان به استانها و مناطق دور ونزدیک کشور شده است و نیز آماده شدن زیرساختهای اساسی در زمینه های گوناگون "علمی، شبکه های ارتباطاتی و مواصلاتی" از جمله عواملی است که آمادگیهای بسیار وسیعی برای حرکت پر شتابتر کشور به وجود آورده تا دهه چهارم که از امسال آغاز شده در پرتو برنامه ریزی و کار و تلاش مجدان ، حقیقتاً به دهه پیشرفت و عدالت تبدیل شود.

حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر لزوم همراه بودن عدالت با پیشرفت، کاهش فاصله های طبقاتی، برابری در استفاده از امکانات و فرصتها و کاهش فاصله برخورداری مناطق مختلف کشور را از جمله شاخصهای حقیقی عدالت دانستند و افزودند: تحقق این آرزوهای بزرگ، سخت اما شدنی است و باید با همت و اراده و تلاش همگانی به آنها برسیم.



تحقق پیشرفت و عدالت نیازمند مدیران مومن، شجاع، با تدبیر، مخلص و دارای عزم راسخ است



ایشان در تشریح مصداقهای عدالت به مبارزه جدی، مستمر و پیگیر با فساد اقتصادی و اجتماعی اشاره کردند و تحقق پیشرفت و عدالت را نیازمند وجود مدیرانی مومن، شجاع، با تدبیر، مخلص و دارای عزم راسخ دانستند.

بیماری اسراف آینده کشور را تهدید می کند

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تاکیدی که در پیام نوروزی بر لزوم اصلاح الگوی مصرف داشته اند افزودند : این حرکت گامی اساسی در روند پیشرفت و عدالت است چرا که بیماری اسراف، از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آسیبها و مشکلات گوناگونی به وجود آورده و آینده کشور را تهدید می کند.

ایشان صرفه جویی را درست مصرف کردن و مصرف کارآمد و ثمربخش خواندند و افزودند: باید اعتراف کنیم که عادتها، سنتها و روشهای غلط، زیاده روی در مصرف را به دنیا آورده و نسبت میان تولید و مصرف را به ضرر تولید برهم زده است به گونه ای که یک سوم نان تولیدی و حداقل یک پنجم آب مصرفی که با آن همه مشکلات و دشواریها تهیه می شود عملاً به هدر می رود. متوسط مجموع انرژی مصرفی در ایران بیش از دو برابر متوسط جهانی شده و شاخص شدت انرژی در کشور ما یعنی نسبت انرژی مصرف شده به کالای تولید شده متاسفانه 8 برابر کشورهای پیشرفته است.

رهبر انقلاب اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف را مسئله ای دینی وعقلی بر شمردند و در بحث اسراف در سطح ملی و در سطوح مسئولیتی به شبکه های فرسوده انتقال آب و برق، مصارف بی رویه در سازمانها، سفرهای بیهوده و نگاه تجملی مسئولان اشاره کردند.

قوای مقننه و مجریه قاطعانه الگوی مصرف را اصلاح کنند



رهبر انقلاب اسلامی در جمع بندی این بخش از سخنان تاکید کردند : مقابله با اسراف و صرفه جویی صحیح با حرف امکانپذیر نیست و قوای مقننه و مجریه موظفند با قانونگذاری صحیح و اجرا و پیگیری قاطعانه الگوی مصرف را از " تولید تا مصرف و بازیافت " اصلاح کنند.

بخش دیگری از سخنان مهم حضرت آیت الله خامنه ای در اجتماع عظیم زائران حرم رضوی به موضوع دهمین انتخابات ریاست جمهوری اختصاص داشت.

ایشان انتخابات را یکی از پایه های نظام اسلامی برشمردند و افزودند مردمسالاری دینی با حرف ایجاد نمی شود بلکه نیازمند شرکت و حضور و اراده ملت و ارتباط " فکری، عقلانی و عاطفی مردم " با تحولات کشور است و تحقق این مسئله جز با انتخابات صحیح، همگانی و مشارکت وسیع مردم ممکن نیست.

انتخابات سرمایه گذاری عظیم ملت برای اداره صحیح کشور است

رهبر انقلاب اسلامی افزودند : انتخابات سرمایه گذاری عظیم و سپرده گذاری ملت برای اداره صحیح کشور و دستیابی به آینده ای روشن است و هر رأیی که به صندوق ریخته می شود اهمیت دارد و به این سرمایه گذاری ملی می افزاید.

انتخابات فقط ابزاری برای در دست گرفتن قدرت نیست

حضرت آیت الله خامنه ای در بحث انتخابات نکاتی را نیز به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کردند.ایشان خطاب به نامزدهای فعلی وآتی انتخابات افزودند: توجه کنید که انتخابات فقط ابزاری برای در دست گرفتن قدرت نیست بلکه وسیله ای برای ارتقای توان کشور، افزایش اقتدار ملی و آبرومند کردن ملت است. بنابراین در تبلیغات و رفتار خود به این مسائل اهمیت دهید و مبادا کسی در فعالیت انتخاباتی خود به گونه ای حرف بزند و رفتار کند که دشمن را به طمع بیاندازد.

نامزدهای انتخابات از جاده انصاف خارج نشوند

رقابت و نقد منصفانه از دیگر نکاتی بود که رهبر انقلاب به نامزدهای دهمین انتخابات ریاست جمهوری توصیه کردند و افزودند : هر یک از شما حتماً حرفی دارید و طبعاً حرف فرد مقابل را رد می کنید اما در این روند از جاده انصاف خارج نشوید و به کتمان حقایق نپردازید.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به باز بودن میدان حضور درعرصه انتخابات ریاست جمهوری برای همه خاطرنشان کردند نامزدها خود را به مردم عرضه کنند تا مردم با هوشیاری هرگونه که تشخیص می دهند عمل کنند.

مسئولان انتخابات را سالم و با امانتداری کامل برگزار کنند

ایشان با انتقاد از برخی که بیهوده تلاش می کنند از هم اکنون انتخابات 22 خرداد ریاست جمهوری را در ذهن مردم خدشه دار کنند افزودند : تا کنون حدود 30 انتخابات در کشور برگزار شده و مسئولان وقت رسماً سلامت و صحت انتخابات را تضمین کرده اند و به همین علت مردم تحت تاثیر حرفهایی که تلاش می کنند انتخابات ریاست جمهوری را از هم اکنون متزلزل وخدشه دار جلوه دهند قرار نمی گیرند.

آیت الله خامنه ای افزودند : بنده نیز به مسئولان تاکید می کنم که حتماً انتخابات را سالم و با امانتداری کامل برگزار کنند و به گونه ای عمل شود که دست نامزدها باز باشد و مردم نیز با حضور پر شور خود هر که را خواستند آزادانه انتخاب کنند.

به هیچکس نمی گویم که به چه کسی رأی بدهد یا ندهد

رهبر انقلاب اسلامی درباره موضع رهبری در انتخابات خاطرنشان کردند: همیشه گمانه زنیها و شایعاتی در این زمینه بوده و خواهد بود اما بنده یک رأی دارم که در صندوق می اندازم و به هیچکس هم نمی گویم که به چه کسی رأی بدهد یا ندهد چرا که تشخیص این مسئله بر عهده خود مردم است.

حمایت از دولت ربطی به انتخابات ندارد

ایشان افزودند : گاهی که از دولت دفاع و حمایت می کنم برخی معنایی ناصحیح برای این مسئله جعل می کنند در حالی که من بر اساس وظیفه همیشه از دولتها وخدمتگزاران کشور حمایت کرده ام به خصوص هنگامی که می بینم دولتی بیشتر به محرومان رسیدگی می کند و در مقابل ظلم و استکبار می ایستد و مورد تهاجم غیر منصفانه نیزقرار می گیرد، اما این سخنان و رفتار بنده ربطی به انتخابات ندارد و اعلام موضع انتخاباتی نیست.

خصومت آمریکاییها با ایران ادامه دارد

رهبر انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنانشان در اجتماع عظیم زائران حرم رضوی به موضوع ایران و آمریکا پرداختند.

ایشان مواجهه و نوع تعامل با دولت ایالات متحده امریکا را از اول انقلاب آزمونی بزرگ برای ملت ایران و جمهوری اسلامی خواندند و با اشاره به بدرفتاری و دشمنی مستمر دولتمردان آمریکایی چه جمهوریخواه و چه دمکرات با انقلاب اسلامی و ملت ایران افزودند : تحریک مخالفین و کمک به حرکتهای تجزیه طلبانه و تروریستی نخستین کار آمریکاییها در خصومت با جمهوری اسلامی بود که این سیاست هنوز هم بر اساس اطلاعات کاملاً موثق با ارتباط عناصر آمریکایی با عناصر شرور مناطق مرزی ایران و پاکستان ادامه دارد.

حضرت آیت الله خامنه ای تصرف ومسدود کردن میلیاردها دلاردارایی و اجناس و اموال ملت ایران، چراغ سبز به صدام برای حمله به ایران و حمایت همه جانبه از رژیم بعثی در طول 8 سال جنگ تحمیلی که منجر به شهادت حدود 300 هزار نفر از جوانان این سرزمین شد و فاجعه آفرینی در حمله موشکی به هواپیمای مسافربری ایران در سال آخر جنگ تحمیلی و قتل عام حدود سیصد زن و مرد و کودک را ازدیگر اقدامات خصمانه دولت آمریکا در قبال ملت ایران برشمردند و افزودند آیا ملت ایران می تواند این مسائل را فراموش کند ؟

ایشان با اشاره به سی سال تحریم ملت ایران، حمایت واشنگتن از تروریستهای جنایتکاری که تعداد زیادی را در ایران ترور کرده اند، تشنج آفرینی در منطقه، حمایت بی قید و شرط از جنایتکاران صهیونیست و تهدید مکرر ایران به حمله نظامی را از جمله نشانه های خصومت بی وقفه امریکا با ملت ایران دانستند و افزودند: مسئولان آمریکایی در سی سال گدشته بارها و بارها به ملت و مسئولان ایرانی اهانت کرده اند و حتی برخی از آنها خواستار ریشه کن کردن این ملت بزرگ و با شرافت شده اند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به روی کار آمدن رئیس جمهور و دولت جدید در آمریکا افزودند : آنها می گویند به سوی ایران دست دراز کرده ایم و ما می گوییم اگر امریکا در زیر دستکش مخملی دستی چدنی را پنهان کرده باشد این اقدام هیچ معنا و ارزشی ندارد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اقدام مسئولان آمریکا در تبریک عید نوروز به مردم ایران افزودند : حتی در همین پیام تبریک نیز ملت ایران طرفدار تروریست و دنبال سلاح هسته ای خوانده شده است آیا این تبریک است یا دنباله همان اتهامات؟

رهبر انقلاب اسلامی افزودند : نمی دانیم چه کسی واقعا در آمریکا تصمیمگیر است، رئیس جمهور یا کنگره و یا عناصر پشت پرده، اما در هر حال تاکید می کنیم که ملت ایران درباره مسائل مربوط به خود اهل محاسبه و منطق است و احساساتی نمی شود.

ایشان با اشاره به موضوع مذاکره و شعار رئیس جمهور جدید آمریکا یعنی تغییر افزودند : اگر واقعا چیزی جز بخش اندکی از ادبیات شما تغییر کرده است نشان دهید .آیا دشمنی شما با ملت ایران پایان یافته ؟، داراییهای ایران را آزاد کرده اید ؟، تحریمها را برداشته اید ؟، از لجن پراکنی و تبلیغات سوء دست برداشته اید ؟، دفاع بی قید و شرط ار رژیم صهیونیستی را پایان داده اید ؟

تغییر واقعی باید در عمل مشاهده شود

حضرت ایت الله خامنه ای تاکید کردند : تغییر نباید لفاظی و با نیت ناسالم باشد و اگر می خواهید ضمن حفظ همان اهداف قبلی فقط سیاستها و تاکتیکهارا عوض کنید این یک خدعه است نه تغییر و اگر تغییر واقعی مورد نظر شماست باید در عمل مشاهده شود و به هر حال همه مسئولان آمریکایی و دیگران بدانند که ملت ایران را نمی شود فریب داد یا ترساند.

ایشا ن با اشاره به ناچاری مقامات آمریکایی برای ایجاد تغییر در این کشور خاطرنشان کردند: اگر تغییر نکنید مطمئن باشید سنتهای الهی و ملتها، شما را تغییر خواهند داد.

رهبر انقلاب اسلامی با توصیه به مقامات آمریکایی برای تحقیق وتامل در چرایی منفور بودن این کشور در افکار عمومی جهان ادامه سیاستهای مستکبرانه، تلاش برای تحمیل اراده خود بر ملتها و برخورد دوگانه با مسائل مختلف را از جمله علل این واقعیت دانستند و خطاب به مسئولان آمریکایی افزودند: از این واقعیات عبرت بگیرید، برای خیر و صلاح خودتان و کشورتان از اینگونه سیاستها و رفتار دست بردارید که در این صورت چهره شما در افکار عمومی به تدریج تغییر خواهد کرد.

ایشان افزودند : در حرفهای من به دقت تامل کنید البته آنها را به صهیونیستها ندهید که برایتان ترجمه کنند بلکه با انسانهای صالح مشورت کنید.

حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بندی این بخش از سخنانشان افزودند: حرف ما این است که تا وقتی دولت آمریکا روشها، سیاستها، اقدامات و جهتگیریهای خصمانه سی سال گذشته را دنبال می کند ملت ما نیز همان ملت سی سال گذشته است که روز بروز قویتر، آبدیده تر وبا تجربه تر شده است.

ملت ما از زبان تهدید و تطمیع بدش می آید

رهبر انقلاب افزودند : ملت ما از اینکه با زبان تهدید و تطمیع با او صحبت کنند بدش می آید البته ما سابقه ای از رئیس جمهور و دولت جدید آمریکا نداریم بنا براین بر اساس عملکرد آنها قضاوت می کنیم.

تسلیت درگذشت همسر گرامی امام خمینی (ره)

حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنانشان با ابراز تأسف و تالم عمیق از درگذشت همسر گرامی امام خمینی (ره) و تسلیت رحلت این بانوی مکرمه به ملت ایران و بازماندگان بیت شریف امام افزودند: این شخصیت برجسته در همه آزمایشهای دشوار با صبر و استقامت در کنار امام قرار داشت و از خداوند متعال مسئلت می کنیم امام راحل، همسر معظمشان و فرزندانشان را با اولیای الهی محشور فرماید وملت ما را همیشه قدر دان امام بزرگوار قرار دهد.

در این دیدار پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی در سخنانی با تبریک عید نوروز نامگذاری سال جدید را به نام سال اصلاح الگوی مصرف فرصت مناسبی برای شتاب بخشیدن به حرکت مدبرانه در مسیر تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله برشمرد.