هشت هزار نفر از اماکن تاریخی گلستان بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید منوچهری عصر دوشنبه در کمیته ستاد تسهیلات سفر استان افزود: از این تعداد چهار هزار و 661 نفر از بلندترین برج آجری جهان در گنبد و بقیه از موزه تاریخی گرگان بازدید کردند که از فروش بلیط در این مکانهای تاریخی بیش از چهار میلیون و 725 هزار ریال درآمد کسب شده است.

برج تاریخی قابوس بن وشمگیر با بیش از یک هزار سال قدمت به عنوان بلندترین برج آجری جهان در شهر گنبد واقع شده است.

ارتفاع بیش از 70 متری، آجری بودن و چند وجهی بودن و برخی جاذبه های تاریخی و فرهنگی موجب شده تا سالانه گردشگران زیادی برای دیدن جاذبه های این برج به شهرستان گنبد کاووس در شرق استان گلستان سفر کنند.



این برج از آثار منحصر بفرد معماری ایرانی و اسلامی از بناهای تاریخی قرن چهارم هجری قمری است که به دستور شمس المعالی قابوس بن وشمگیر از پادشاهان آل زیاد در سال 397 هجری قمری احداث شده است.

همچنین موزه گرگان نیز شامل سه بخش باستان شناسی، مردم شناسی و سنگ مزار گورستانهای قدیمی منطقه است.

دبیر ستاد تسهیلات سفرهای گلستان نیز گفت: تاکنون 396 هزار و 747 نفر به استان سفر کردند و 351 هزار و 226 نفر نیز برای مسافرت از این استان خارج شدند.

فریدون فعالی افزود: از این شمار 73 هزار و 709 نفر در روز اول سال جدید به این استان وارد شدند.