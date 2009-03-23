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۳ فروردین ۱۳۸۸، ۱۲:۱۴

30 درصد پروازهای کشور در ایام نوروز چارتر هستند

30 درصد پروازهای کشور در ایام نوروز چارتر هستند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: امسال 30 درصد پروازهای کشور در ایام نوروز چارتر هستند.

محمد شریف ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: بلیت پروازهای چارتر به قیمت مصوب است و با آژانس های متخلف برخورد جدی می شود.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری کشور افزود: عید امسال 852 ساعت جشن و جشنواره و 288 نمایشگاه صنایع دستی در 30 استان کشور برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: در ایام نوروز دو هزار و 64 باب فضای اقامه نماز موقت، دو هزار و 839 باب سرویس بهداشتی فعال و 888 حمام عمومی فعال برای مسافران نوروزی کشور پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: ظرفیت اسکان کشور در نوروز 88 نسبت به سال گذشته با 40 درصد افزایش به یک میلیون و 571 هزار و 590 نفر در روز و 28 میلیون و 292 هزار و 220 نفر در 18 روز نوروز رسیده است.

 

کد مطلب 851691

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