30 درصد پروازهای کشور در ایام نوروز چارتر هستند

محمد شریف ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: بلیت پروازهای چارتر به قیمت مصوب است و با آژانس های متخلف برخورد جدی می شود.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری کشور افزود: عید امسال 852 ساعت جشن و جشنواره و 288 نمایشگاه صنایع دستی در 30 استان کشور برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: در ایام نوروز دو هزار و 64 باب فضای اقامه نماز موقت، دو هزار و 839 باب سرویس بهداشتی فعال و 888 حمام عمومی فعال برای مسافران نوروزی کشور پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: ظرفیت اسکان کشور در نوروز 88 نسبت به سال گذشته با 40 درصد افزایش به یک میلیون و 571 هزار و 590 نفر در روز و 28 میلیون و 292 هزار و 220 نفر در 18 روز نوروز رسیده است.