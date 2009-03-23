اوساسونا با گلزنی نکونام پیروز شد/ جشنواره گل بارسا و رئال

به گزارش خبرگزاری مهر، دیروز در ادامه هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا تیم فوتبال اوساسونا در ورزشگاه "رینو دی ناوارو" به مصاف اسپانیول رفت و توانست با گل دقیقه 1+90 جواد نکونام از سد میهمان خود عبور کند. با این پیروزی تیم فوتبال اوساسونا 29 امتیازی شد اما کماکان در رده هجدهم جدول رده بندی لالیگا باقی ماند. این تیم در حال حاضر یک امتیاز با تیم‌های شانزدهم و هفدهم جدول رده بندی فاصله دارد تا خود را از منطقه خطر جدا کند.

اوساسونا در حالی به دیدار اسپانیول رفت که جواد نکونام را 90 دقیقه در ترکیب خود داشت. مسعود شجاعی دیگر بازیکن ایرانی تیم فوتبال اوساسونا نیز از دقیقه 56 این بازی به جای خوان فرآن وارد زمین شد و سرخپوشان را همراهی کرد.

در همین چارچوب شب گذشته تیم فوتبال بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ با 6 گل مالاگا را در هم کوبید و به صدرنشینی مقتدرانه خود ادامه داد. برای بارسا در این بازی ژاوی هرناندز (19)، لیونل مسی (25)، تیری هانری (32)، ساموئل اتوئو (43 و 57) و دانیل آلوز (50) گلزنی کردند. در حال حاضر بارسلونا با 69 امتیاز صدرنشین مطلق جدول رده بندی لالیگاست.

رئال مادرید دیگر تیم پیروز دیدارهای شب گذشته لالیگا بود که موفق شد در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با سه گل میهمان خود آلمریا را بدرقه کند. مارسلو (23) و کلاس یان هانتلار (52 و 66) گلزنان رئال مادرید در این بازی بود. رئال مادرید با این پیروزی 63 امتیازی شد تا همچنان نزدیک ترین تعقیب کننده بارسلونا در صدر جدول رده بندی لالیگا باشد.

نتایج دیدارهای شب گذشته لالیگا به شرح زیر است:

* رئال مادرید 3 - آلمریا صفر

* ختافه 2 - رکرتیوو اوئلوا یک

* راسینگ سانتاندر صفر - والنسیا یک

* اوساسونا یک - اسپانیول صفر

* نومانسیا 2 - اسپورتینگ گیخون یک

* لاکرونیا یک - رئال بتیس یک

* بارسلونا 6 - مالاگا صفر

* مایورکا 2 - اتلتیکو مادرید صفر

جدول رده بندی لالیگا اسپانیا:

1- بارسلونا 69 امتیاز

2- رئال مادرید 63 امتیاز

3- سویا 54 امتیاز

4- ویارئال 48 امتیاز

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18- اوساسونا 29 امتیاز

19- نومانسیا 26 امتیاز

20- اسپانیول 22 امتیاز