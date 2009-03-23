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۳ فروردین ۱۳۸۸، ۱۳:۱۰

شبکه سه در چهار شهر گلستان برنامه نوروزی تولید می کند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیمای استان گلستان گفت: شبکه سه سیما با همکاری شبکه سبز گلستان در ایام نوروز در چهار شهرستان استان گلستان به صورت زنده برنامه اجرا می کند.

محمدعلی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این برنامه با اجرای مشترک شبکه سبز گلستان و شبکه سوم سیما در روزهای اول تا چهارم فروردین به ترتیب در شهرستانهای مینودشت، گنبدکاوس، علی آباد کتول و گرگان تهیه و به صورت مستقیم پخش می شود.

وی اظهار داشت: شناسایی و معرفی توانمندیهای شهرستانهای مختلف استان از جمله بخش گردشگری از موضوع های این برنامه است.


وی خاطرنشان کرد: این مرکز برنامه های متعدد و پرمحتوایی را برای ایام نوروز تهیه و تدارک دیده که برنامه " 30 بهار"  از جمله این این برنامه هاست.

به گفته احمدی، میهمانان این برنامه فرمانداران چهار شهرستان و مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هستند.

 

 
 

 

کد مطلب 851720

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