شبکه سه در چهار شهر گلستان برنامه نوروزی تولید می کند

محمدعلی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این برنامه با اجرای مشترک شبکه سبز گلستان و شبکه سوم سیما در روزهای اول تا چهارم فروردین به ترتیب در شهرستانهای مینودشت، گنبدکاوس، علی آباد کتول و گرگان تهیه و به صورت مستقیم پخش می شود.

وی اظهار داشت: شناسایی و معرفی توانمندیهای شهرستانهای مختلف استان از جمله بخش گردشگری از موضوع های این برنامه است.



وی خاطرنشان کرد: این مرکز برنامه های متعدد و پرمحتوایی را برای ایام نوروز تهیه و تدارک دیده که برنامه " 30 بهار" از جمله این این برنامه هاست.

به گفته احمدی، میهمانان این برنامه فرمانداران چهار شهرستان و مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هستند.



