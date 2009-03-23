  1. بین الملل
  2. سایر
۳ فروردین ۱۳۸۸، ۱۰:۵۰

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر ـ گروه بین‌الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

-"ایهود باراک" رهبرحزب کار رژیم صهیونیستی با هدف وارد شدن در کابینه ائتلافی این رژیم گروهی را مامور مذاکره با حزب لیکود کرد.

-پنجمین کنفرانس بین المللی آب خواستار اقدام مشترک کشورها در مقابله با بحران کم آبی شد.

-"باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که آرایش جدید نظامی این کشور در افغانستان در نهایت منجر به خروج تمامی نظامیان خارجی از این کشور جنگ زده می شود.

-معاون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خواستار حمله مجدد این رژیم به نوار غزه شد.

-باراک اوباما در سخنانی به شدت از عملکرد رئیس جمهور سابق این کشور و معاون وی انتقاد کرد.

-در پی سقوط یک فروند هواپیما در مونتای آمریکا 17 نفر کشته شدند.

-ارتش آمریکا نیمی از زندانیان عراقی را خطرناک توصیف کرد.

-روزنامه هاآرتص از امضای توافقنامه میان احزاب شاس و لیکود رژیم صهیونیستی برای تشکیل کابینه خبر داد.

-رژیم صهیونیستی اعلام کرد تنها در صورتی مذاکرات مبادله اسرا را با حماس ادامه می دهد که این گروه فلسطینی لیست جدیدی از اسرا را ارائه کند.

-"هوگو چاوز" رئیس جمهور ونزوئلا در سخنانی باراک اوباما را یک انسان دیوانه توصیف کرد.

کد مطلب 851728

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها