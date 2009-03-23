عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-"ایهود باراک" رهبرحزب کار رژیم صهیونیستی با هدف وارد شدن در کابینه ائتلافی این رژیم گروهی را مامور مذاکره با حزب لیکود کرد.
-پنجمین کنفرانس بین المللی آب خواستار اقدام مشترک کشورها در مقابله با بحران کم آبی شد.
-"باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که آرایش جدید نظامی این کشور در افغانستان در نهایت منجر به خروج تمامی نظامیان خارجی از این کشور جنگ زده می شود.
-معاون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خواستار حمله مجدد این رژیم به نوار غزه شد.
-باراک اوباما در سخنانی به شدت از عملکرد رئیس جمهور سابق این کشور و معاون وی انتقاد کرد.
-در پی سقوط یک فروند هواپیما در مونتای آمریکا 17 نفر کشته شدند.
-ارتش آمریکا نیمی از زندانیان عراقی را خطرناک توصیف کرد.
-روزنامه هاآرتص از امضای توافقنامه میان احزاب شاس و لیکود رژیم صهیونیستی برای تشکیل کابینه خبر داد.
-رژیم صهیونیستی اعلام کرد تنها در صورتی مذاکرات مبادله اسرا را با حماس ادامه می دهد که این گروه فلسطینی لیست جدیدی از اسرا را ارائه کند.
-"هوگو چاوز" رئیس جمهور ونزوئلا در سخنانی باراک اوباما را یک انسان دیوانه توصیف کرد.
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