دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بروندی

به گزارش خبرگزاری مهر ، متکی در این دیدار بر سیاست جمهوری اسلامی ایران در گسترش روابط با کشورهای آفریقایی تاکید کرد و گفت: ظرفیتهای فراوانی در حوزه های مختلف اقتصادی کشورهای آفریقایی وجود دارد که با تجربه های ایران می تواند بستر نوینی را در همکاریهای مشترک و گسترش روابط فراهم کند.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران، برای حضور در پروژه های توسعه ای کشور بروندی اظهار داشت: کشورمان در بخشهای کشاورزی، بهداشت، انرژی و سد سازی آمادگی همکاری و مشارکت دارد.

اگوستین استانزه وزیر امور خارجه بروندی نیز گفتَ: بروندی بعد از یک دوره طولانی جنگهای داخلی اکنون در صلح و امنیت به سر می برد و در حال توسعه کشور می باشد.

وی افزود: ایران به عنوان دوست خوب آفریقا تجربیات گرانبهایی در بخشهای کشاورزی، فنی و حرفه ای، بهداشت، سد سازی و مهار آبها دارد که می تواند نقش مهمی در بازسازی بروندی داشته باشد.

وزیرامور خارجه بروندی گفت: ما با تضمین بازگشت سرمایه از حضور شرکتهای و پیمانکاران بخش خصوصی ایران در اجرای پروژه ها و تجارت حمایت می نماییم و اراده جدی برای همکاری در همه زمینه ها با جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.