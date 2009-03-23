  1. استانها
  2. گیلان
۳ فروردین ۱۳۸۸، ۱۴:۲۲

فرماندار رضوانشهر:

30 حلقه چاه عمیق آب در رضوانشهر حفر می شود

30 حلقه چاه عمیق آب در رضوانشهر حفر می شود

رشت - خبرگزاری مهر: احمد بامداد گفت: برای تامین آب مزارع شالیکاری، امسال 30 حلقه چاه عمیق درشهرستان رضوانشهر حفر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در رضوانشهر، فرماندار شهرستان رضوانشهرصبح دوشنبه در بازید از پروژه های در دست اجرای تامین آب مزارع شالیکاری این شهرستان افزود: علاوه بر حفر این چاه ها، استخرهای ذخیره آب منطقه توسعه می یابد و ایستگاه های پمپاژ آب زراعی نیز تجهیز می شوند.

وی عنوان کرد: در اواخر سال 87 هدایت آب چهار رودخانه رضوانشهر به سمت مزارع برنج، ساخت سردهنه های مزارع، لایروبی استخرها و تجهیز چاه های عمیق آب صورت گرفته تا آب مورد نیاز 10 هزار و 700 هکتار از مزارع این شهرستان تامین شود.

بامداد یادآورشد: کشاورزان رضوانشهری تاکنون پنج هزار هکتار از مزارع شالیکاری خود را شخم زده اند.

 

کد مطلب 851735

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها