30 حلقه چاه عمیق آب در رضوانشهر حفر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رضوانشهر، فرماندار شهرستان رضوانشهرصبح دوشنبه در بازید از پروژه های در دست اجرای تامین آب مزارع شالیکاری این شهرستان افزود: علاوه بر حفر این چاه ها، استخرهای ذخیره آب منطقه توسعه می یابد و ایستگاه های پمپاژ آب زراعی نیز تجهیز می شوند.

وی عنوان کرد: در اواخر سال 87 هدایت آب چهار رودخانه رضوانشهر به سمت مزارع برنج، ساخت سردهنه های مزارع، لایروبی استخرها و تجهیز چاه های عمیق آب صورت گرفته تا آب مورد نیاز 10 هزار و 700 هکتار از مزارع این شهرستان تامین شود.

بامداد یادآورشد: کشاورزان رضوانشهری تاکنون پنج هزار هکتار از مزارع شالیکاری خود را شخم زده اند.