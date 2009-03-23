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۳ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۵۰

110 ایستگاه سلامت در جاده های کشور مستقر است

110 ایستگاه سلامت در جاده های کشور مستقر است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اورژانس کشور گفت:920 پایگاه اورژانس شهری و جاده ای و 110 ایستگاه سلامت برای ارائه خدمات درمانی در نوروز امسال در شهرها و جاده های کشور مستقر شده اند.

دکتر غلامرضا معصومی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش ازدو هزار پزشک، پرستار و امدادگر در این پایگاه ها و ایستگاه های سلامت مستقر هستند.

وی اضافه کرد: در این پایگاه ها و ایستگاه ها خدمات پزشکی سرپایی مانند گرفتن فشار خون، تزریقات، مشاوره های پزشکی، توزیع کتاب و بروشورهای آموزشی سلامت به مراجعه کنندگان ارائه می شود.

رئیس اورژانس کشور تصریح کرد: علاوه بر خدمات پزشکی سرپایی در هر ایستگاه سلامت، یک دستگاه آمبولانس وجود دارد که در صورت لزوم برای امداد رسانی به مردم اعزام می شوند.

معصومی با اشاره به اینکه حدود 15 امداد هوایی اورژانس هم در 10 مرکز استان مستقر هستند، اظهار داشت: این آمبولانسها برای امداد رسانی به حادثه دیدگان در حالت آماده باش هستند.

 

کد مطلب 851741

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