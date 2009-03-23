پنجمین اجلاس جهانی آب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت نیرو، پنجمین اجلاس جهانی آب از تاریخ 26 اسفند 87 لغایت دوم فروردین 88 با موضوع ارتباط منسجم بخشهای مرتبط آب با حضور حدود 20 هزار متخصص از سراسر دنیا از جمله کارشناسان خبره ایرانی در شهر استامبول ترکیه برگزار شد.

در این نشست مهم روسای جمهور کشورهای ترکیه، عراق، تاجیکستان و غیره به همراه وزرای آب و آبیاری، انرژی و منابع آب کشورهای مختلف حضور یافتند.

دراین اجلاس حول محورهای شش گانه تعمیرات جهانی و مدیریت ریسک، ارتقاء و توسعه نیروی انسانی و اهداف توسعه هزاره سوم، مدیریت و حفاظت از منابع آب، حکمرانی و مدیریت آب، سرمایه گذاری و آموزش و توسعه ظرفیت سازی جلسات متعددی تشکیل و متخصصین صنعت آب، آخرین دستاوردهای خود را در قالب مقاله، گزارشان فن و مطالب علمی ارائه کردند.

علاوه بر این، کشور جمهوری اسلامی ایران به همراه مرکز گروه دوم یونسکو به نام مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری تهران و مرکز بین المللی قنات و سازه ای تارییی آب در دو غرفه مختلف اقدام به نمایش محصولات خود در قالب بروشورهای تبلیغاتی، CD و کتاب و گزارشات عملکرد پنج ساله خود نمودند.

جمهوری اسلامی ایران همچنین اقدام به تهیه و ارائه فیلم با شکوهی تحت عنوان آب و تمدن نمود که جهت نمایش فیلم در فستیوال فیلم برای دبیرخانه این اجلاس ارسال شده بود.

این فیلم تاریخچه تمدن آبی کشور ایران را از زمانهای گذشته به نمایش در آورده و به معرفی سازه های مختلف قدیمی آب و آبیاری پرداخته است.

در پایان این اجلاس پس از برگزاری کنفرانس وزراء بیانیه ای صادر شد که حاصل مباحث مختلف ارائه شده در یک هفته در جلسات فنی – تخصصی برگزار شده بود.

مقرر است این بیانیه پس از تصویب به زبانهای زنده دنیا ترجمه و بر روی سایتهای مختلف سازمانهای بین المللی و جمعیتی وزارت نیرو قرار گیرد.