برندگان صلح نوبل همایش صلح آفریقای جنوبی را تهدید به تحریم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سیند تودی، تصمیم آفریقای جنوبی مبنی بر ممنوعیت حضور دالایی لاما رهبر معنوی بودائیان تبت و برنده جایزه صلح نوبل با اعتراض اسقف اعظم دسموند توتو و فردریک ویلم دی کلرک رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی رو به رو شد که با همکاری کمیته صلح نوبل نروژ این همایش را برای روز 27 مارس (7 فروردین) برنامه ریزی کرده بودند.

اسقف اعظم دسموند توتو از دولت آفریقا جنوبی که روابط نزدیکی با چین دارد خواست این تصمیم را مورد تجدید نظر قرار دهد در غیر این صورت وی همایش را تحریم خواهد کرد.

کنفرانس صلح آفریقای جنوبی با هدف تبلیغ برای مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 برگزار می شود.

توتو گفته است: اگر ویزای دالایی لاما رد شود من نیز در کنفرانس صلح جام جهانی شرکت نمی کنم و این رفتار رسوایی آور دولت را محکوم کرده و آن را کاملا در تضاد با تاریخ تلاشها و مبارزات این کشور می دانم.



از نلسون ماندلا نیز به عنوان یکی دیگر از برندگان جایزه صلح نوبل برای حضور در این همایش دعوت شده است اما وی هنوز نسبت به تصمیم دولت آفریقای جنوبی واکنشی نشان نداده است.

یک مقام آگاه در ریاست جمهوری آفریقای جنوبی گفته است که حضور دالایی لاما در این همایش مورد استقبال قرار نمی گیرد چرا که حضور وی تمام توجه را از جام جهانی سلب کرده و به سمت مسئله تبت جلب می کند.

دیو استوارت سخنگوی بنیاد ویلم دی کلرک گفت که نخست وزیر سابق نگرانی خود را نسبت به این تصمیم ابراز کرده است.

آفریقای جنوبی بیش از 20 درصد از تجارت پکن با کل قاره آفریقا را دربرگرفته است.