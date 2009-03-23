مراسم روز ملی پاکستان در تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر،این مراسم با برافراشتن پرچم پاکستان و سرود ملی این کشور،تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.



گروه سرود مدرسه پاکستان در تهران نیز چند بار به اجرای سرود به مناسبت روز ملی پاکستان پرداخت .



نصرالله خان کاردار سفارت پاکستان با ارج نهادن به مبارزات مسلمانان شبه قاره هند برای به دست آوردن حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل گفت : دولت منتخب فعلی پاکستان،اقدامات موثری را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی پاکستان انجام داده است و هدف دولت این است تا پاکستان را به عنوان یک کشور مترقی،مرفه، متکی به خود و دموکراتیک تبدیل کند.



نصرالله همچنین سال جدید خورشیدی و نوروز باستانی را به ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت .



وی روابط تهران و اسلام آباد را روابط دوستانه،مستحکم و در حال گسترش توصیف کرد و اظهار داشت : روابط ایران و پاکستان از 60 سال پیش تا کنون،روند رو به رشدی داشته و تحکیم یافته است و دیدار اخیر آصف علی زرداری از تهران نقش مهمی در تحکیم این روابط ایفا کرده است.



خاطر نشان می شود امروز شصت و نهمین سالگرد قطعنامه 1940 است که طی آن مسلمانان شبه قاره هند تصمیم گرفتند سرزمین و کشور جداگانه و مستقلی داشته باشند و هفت سال بعد یعنی در سال 1947 مسلمانان شبه قاره هند با رهبری محمد علی جناح توانستند کشوری به نام پاکستان را تشکیل دهند و اعلام استقلال کنند.

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