نمایشگاه تخصصی پنجمین اجلاس جهانی آب در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت نیرو در پنجمین اجلاس جهانی آب که از تاریخ 22 اسفندماه لغایت دوم فروردین 87 در استانبول ترکیه برگزار شد، 126 ارگان دولتی، بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد در غرفه های تخصصی مربوطه اقدام به ارائه آخرین دستاوردها و تجارب خود کردند.

کشور ترکیه بزرگترین فضا را در نمایشگاه در دو بخش جداگانه، یکی مربوط به بخش فرهنگی و جهانگردی و دیگری مربوط به فناوری GLS به خود اختصاص داد.

ایران دارای 2 غرفه مجزا بود که یکی از آنها در جنب غرفه کشور آلمان بوده که اقدام به ارائه آخرین اقدامات انجام شده در بخشهای منابع آب تحقیقات، سد و نیروگاههای آبی، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، باروری ابرها، تاریخ و فرهنگ آب و همچنین تصاویری از سازه‌های آبی قدیمی ایران و جملاتی گویا از قرآن کریم مرتبط با موضوع آب نموده است.

این غرفه به همت شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس برپا شده است، در این غرفه همچنین فعالیتهای سازمان مدیریت منابع آب ایران، دفاتر حوزه ستادی وزارت نیرو در بخش آب و آبفا، موسسه گنجینه آب ایران، مرکز بین‌المللی قنات، مهندسی مشاور مهاب قدس، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و همچنین وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد.

نمونه دیگر جمهوری اسلامی ایران مربوط به مرکز مدیریت منطقه‌‌ ای آب شهری ایران است که در محدوده مراکز وابسته به سازمان ملل متحد حضور فعال داشته و پروژه های انجام شده و در حال انجام را معرفی کرده است.