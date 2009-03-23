160 هزار مسافر وارد استان زنجان شده اند

فرهنگ فرخی، در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه این تعداد مسافر از 28 اسفند سال گذشته تا دوم فرودین سال جاری وارد استان زنجان شده اند، افزود: این مسافران با استفاده از خودروهای شخصی، اتوبوس و قطار به این استان سفر کرده اند.

وی افزود: از این تعداد مسافر بیش از هشت هزار 261 نفر در مراکز اقامتی شامل هتلها، مهمانپذیر، هتل آپارتمانها، کمپهای موقت و مدارس اسکان یافته اند.

فرخی یادآورشد: تعدادی از مسافران نوروزی نیز در چادرهای ایجاد شده در شهر اقامت کرده اند.

تخفیف هتلها به مسافران نوروزی

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: خدمات هتلها و مهمانسراها به گردشگران ورودی این استان در صورت یک شب اقامت با 10 درصد و دو شب اقامت با 20 درصد تخفیف ارائه می شود.

وی با بیان اینکه سه شب اقامت در هتلهای زنجان 30 و اقامت چهار شب و بیشتر 40 درصد تخفیف دارد، تصریح کرد: نرخ هتلها و مهمانسراهای استان زنجان در نوروز 88 تغییری نکرده است.

بازید شش هزار و 516 نفر از آثار تاریخی و گردشگری استان زنجان

وی ادامه داد: در طی این مدت بیش 16 هزار و 516 نفر از آثار تاریخی و گردشگری استان زنجان بازدید کردند که در این میان گنبد سلطانیه، رخشویخانه و غار کتله خور بیشترین تعداد بازدیدکنندگان را داشته اند.

فرخی استان زنجان را به لحاظ برخورداری از آثار تاریخی متنوع، جزو استانهای غنی کشور دانست و افزود: مساجد جامع و میرزایی، بقعه امامزاده حضرت سید ابراهیم(ع) زنجان، بقعه‌ ملاحسن کاشی، معبد سخره‌ای داش‌کسن، مسجد جامع قروه، بقعه شاهزاده زیدالکبیر و قیدارنبی، قبرستان و مسجد جامع قلابر و سجاس، بقعه چلبی‌ اوغلی و پیراحمد زهرنوش، امامزاده‌های یحیی، یعقوب و اسماعیل از دیگر آثار ارزشمند تاریخی و باستانی استان زنجان است.