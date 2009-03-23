یکهزار و پانصد گردشگر از موزه میراث روستایی گیلان بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، کیانوش لیاقت ورز با اعلام اینکه این میزان بازید سه برابر مدت مشابه سال گذشته است، پیش بینی کرد در تعطیلات نوروزی امسال 60 تا 70 هزار گردشگر از این موزه بازید کنند.

وی متذکرشد: این موزه از روز یکشنبه به مدت 10 روز از ساعت 10صبح تا شش غروب آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان و گردشگران خارجی و داخلی است.

موزه میراث روستایی گیلان اولین اکو موزه ای است که در رابطه با معرفی تاریخچه و نوع فرهنگ و زندگی مردم در فضای باز ایجاد شده است.

در این موزه معیشت، کار، مسکن، صنایع دستی و انواع فضاهایی که در یک حوزه خانوادگی وجود دارد بازسازی و به نمایش درآمده است.

این موزه در زمینی به مساحت 260 هکتار در پارک جنگلی سراوان، واقع در کیلومتر 18 جاده رشت به تهران در دست اجراست.

فاز مطالعات مقدماتی آن از اوائل سال 1381 آغاز و در اردیبهشت 1384 اولین کارگاه این طرح یعنی حوزه فرهنگی و معماری جلگه شرق سپیدرود راه ‌اندازی شد.

برپایه مطالعات مردم شناسی و معماری 9 حوزه فرهنگی و معماری در گیلان شناسایی و برای هر یک از آنها مکان ویژه ای در محل موزه در نظر گرفته شده است.

تاکنون شش مجموعه مسکونی شامل 27 سازه مربوط به حوزه فرهنگی و معماری جلگه شرق سپیدرود وچهار مجموعه مسکونی شامل 14 سازه مربوط به حوزه فرهنگی و معماری جلگه مرکزی گیلان در محل موزه بازسازی شده است و مجموعه های دیگری نیز به تدریج راه اندازی خواهند شد.

در سایت موزه دو مجموعه مهمانپذیر با بهره گیری از معماری روستایی گیلان نیز طراحی شده و در طراحی سایت محلهای جداگانه برای نمایشها و بازیهای سنتی، پرورش گیاهان دارویی و درختان بومی، بازار روز، کارگاه صنایع دستی، مزارع برنج و باغات چای، معماری روستایی ملل، پارک بازی کودکان، چایخانه ها و رستورانهای سنتی، اردوگاه تفریحی و پژوهشکده معماری و مردم شناسی در نظر گرفته شده است.