به گزارش خبرگزاری مهر، خوزه پسیرو، سرمربی تیم ملی فوتبال عربستان پس از بازی شب گذشته تیمش مقابل عراق با بیان این مطلب افزود: "ما برای آماده کردن تیم قبل از سفر به تهران و برای برد برابر عراق ظاهر شدیم".

وی در ادامه خاطر نشان کرد: "این فرصت خوبی برای من بود که با بازیکنانم بیشتر آشنا شوم و توانایی آنها را قبل از بازی با ایران بسنجم".

این مربی پرتغالی در خاتمه از آمادگی تیمش برای رویارویی با تیم ملی فوتبال کشورمان یاد کرد و افزود: " شک ندارم که مقابل ایران حرف‌های زیادی برای گفتن خواهیم داشت".

تیم‌های ملی فوتبال ایران و عربستان در گروه دوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 در قاره آسیا با تیم‌های کره جنوبی، کره شمالی و امارات رقابت می کنند. در این گروه کره جنوبی با هشت امتیاز صدرنشین است، کره شمالی با هفت امتیاز بر سکوی دوم ایستاده است، تیم ملی فوتبال کشورمان با شش امتیاز جایگاه سوم را در اختیار دارد و تیم‌های عربستان و امارات نیز به ترتیب با چهار و یک امتیاز رده‌های چهارم و پنجم جدول رده‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

تیم ملی فوتبال کشورمان در هفته نخست از دور برگشت مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا روز هشتم فروردین ماه سالجاری در ورزشگاه آزادی به دیدار عربستان می رود.