انصراف خاتمی اصلاح طلبان را دچار ابهام کرد

محمد عطریانفر عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: با اتفاقی که در روزهای پایانی سال 87 مبنی بر کناره گیری خاتمی از حضور در عرصه رقابت انتخابات ریاست جمهوری دهم رخ داد اصلاح طلبان پس از سپری شدن تعطیلات نوروز، به طور حتم موضوع انصراف خاتمی از کاندیداتوری و آثار و تبعات سیاسی این تصمیم و همچنین حضور میرحسین و کروبی را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.

وی افزود: اما با توجه به نحوه خروج خاتمی از صحنه انتخابات و بیانیه ای که در این زمینه صادر کرد و نامه های نگاشته شده بین خاتمی و میرحسین موسوی و همچنین جایگاهی که پیشاپیش از میرحسین در صورتبندی سیاسی شکل گرفته بود به نظر می رسد که بخش عظیمی از آراء خاتمی به سوی میرحسین موسوی هدایت شود.

عطریانفر همچنین گفت: چشم انداز آینده اجماع اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم را مثبت می بینم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: اصلاح طلبان برای تغییر وضعیت موجود کشور باید به پیروزی بیندیشند چرا که در این شرایط پیروزی حاصل نمی شود مگر از معبر اجماع!