هشدار اولمرت درباره انزوای جهانی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"ایهود اولمرت" به "بنیامین نتانیاهو" مامور تشکیل کابینه جدید اسرائیل هشدار داد که اگر تل آویو با راه حل تشکیل دو کشور مستقل کنار نیاید آنگاه اسرائیل با خطر انزوای بین المللی روبرو می شود.

نخست وزیر مستعفی رژیم صهیونیستی که در جسله هفتگی کابینه سخن می گفت،اظهار داشت : اکنون فقط دو راه حل وجود دارد و از میان آنها باید یکی انتخاب شود. نخست، دو سرزمین برای دو دسته از مردم و دوم، یک سرزمین برای دو دسته از مردم و آنهایی که گمان می کنند این وظیفه بر دوش آنها نیست اسرائیل را با خطر بسیار بزرگی روبرو می کنند و این خطر بزرگ شامل از دست دادن حمایتهای بین المللی است.

اولمرت درباره لزوم تشکیل دوکشور مستقل گفت : هر کسی که وارد کابینه جدید می شود اگر به اصل تشکیل دو کشور مستقل پایبند نباشد و اگر این طرح جزو اصول کابینه ائتلافی نباشد آنگاه کابینه اسرائیل را به سمت انزوا سوق می دهد و در صورت وقوع چنین وضعیتی تاریخ هیچگاه این افراد را نمی بخشد.

لازم به ذکر است، یکی از پیش شرطهای تشکیل دو کشور مستقل در خاورمیانه برای حل مناقشه رژیم صهیونیستی و فلسطینیها، تقسیم بیت المقدس است که راست گرایان صهیونیستی که کابینه جدید اسرائیل توسط آنها تشکیل می شود با تقسیم بیت المقدس به شدت مخالف هستند و همین موضوع سبب شده تا اغلب کشورها به ویژه آمریکا که به شدت در پی حل مسئله خاورمیانه است از روی کار آمدن این چهره ها در رژیم صهیونیستی نگران باشد.



این در حالی است که ملت فلسطین و گروههای مبارز، آزادی تمام مناطق اشغالی از چنگال اشغالگران و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی بیت المقدس و بازگشت تمام آوارگان را حق مسلم ومشروع خود می دانند.