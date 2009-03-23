حکم دیوان لاهه با هدف فروپاشی سودان صادر شد/ توطئه چینی غرب ادامه دارد

"قطب المهدی" در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر درباره حکم اخیر دادگاه بین المللی جنایی(لاهه) مبنی بر بازداشت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان تصریح کرد : این حکم بخشی از برنامه مستمری است که از بیست سال پیش بر ضد سودان ادامه دارد و هر سال قطعنامه و حکمی بر ضد ما صادر می شود.

وی علت صدور این حکم را سلطه آمریکا و اروپا بر نهادهای بین المللی از جمله دادگاه بین المللی جنایی دانست و گفت : آمریکا و اروپا بر چنین نهادهایی سیطره دارند و این سازمانها در راستای اهداف غرب فعالیت می کنند.

عضو کمیسیون امور خارجی پارلمان سودان خاطر نشان کرد : حکم اخیر بر ضد رئیس جمهوری سودان،تازگی ندارد و ما برای مقابله با آن آماده ایم و نتایج آن را هم می دانیم،در نتیجه تحرکات دیپلماتیک،سیاسی،مردمی و تدابیر امنیتی و اقتصادی گسترده ای را آغاز کرده ایم.

قطب المهدی درباره پیامدهای این حکم گفت : در داخل سودان به جای اینکه این حکم تاثیرات منفی داشته باشد و سبب فروپاشی نظام که غربی ها خواهان آن هستند،شود،بر عکس سبب متحد شدن و انسجام بیشتر ملت سودان شده و محبوبیت رئیس جمهوری را افزایش داده است.

نماینده پارلمان سودان افزود : این حکم همچنین سبب اتحاد نیروهای جبهه داخلی شد و در دنیا نیز کشورهای مختلفی از ما حمایت کرده اند و تمام نهادهای بین المللی در کنار سودان ایستاده اند.

لازم به ذکر است که دادگاه بین المللی جنایی(لاهه) چهاردهم اسفند 87 عمر البشیر را به دست داشتن در کشتار دارفور متهم و با استناد به این اتهامات حکم بازداشت وی را صادر کرد.

