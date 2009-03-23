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۳ فروردین ۱۳۸۸، ۱۶:۲۱

یک روزنامه عراقی:

عراق نباید تهدید کننده همسایگانش باشد/ منافقین باید اخراج شوند

عراق نباید تهدید کننده همسایگانش باشد/ منافقین باید اخراج شوند

یک روزنامه چاپ بغداد با بیان اینکه عراق نباید مکانی برای تهدید امنیت و ثبات همسایگانش باشد،بر ضرورت اخراج فوری اعضای گروهک تروریستی منافقین از این کشور و بسته شدن اردوگاه اشرف تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه "العداله"،حضور اعضای گروهک تروریستی منافقین در خاک عراق را مغایر با قانون اساسی این کشور دانست و نوشت : قانون اساسی عراق به صراحت و شفافیت تاکید کرده است هیچ سازمان تروریستی که امنیت آن و کشورهای همسایه را تهدید کند نباید در این کشور فعالیت کند.

این روزنامه افزود : عراق نباید مکانی برای تهدید امنیت و ثبات همسایگانش باشد و قوای مقننه و مجریه و تمام مسئولان بر این موضوع تاکید می کنند .
 
این روزنامه خاطر نشان کرد آیا تدابیر قانونی(برای بیرون راندن منافقین) مطابق قانون اساسی و اظهارات مسئولان بوده است.

این روزنامه نوشت : سازمان تروریستی مجاهدین خلق ابزار و شلاق سرکوبگرانه رژیم سابق بر ضد ملت عراق بود و دولت فعلی تصمیم به اخراج این گروهک گرفته است و چه بسا هیچ کشوری در جهان با پذیرش این سازمان موافقت نکند و همین مخالفت بهترین دلیل مبنی بر خطرناک بودن این سازمان است.

العداله خطاب به برخی افراد و طرفهای حامی این گروهک تروریستی تاکید کرد : برخی گروهها و افرادی که خون عراقی ها را کم اهمیت می شمرند،باید به این پرسش بزرگ پاسخ دهند که چرا هیچ کشوری در جهان حاضر به پذیرش این سازمان نیست و از همه مهمتر اینکه،این سازمان در امور داخلی عراق دخالت کرده و می کند و به نهادهای دولتی و امنیتی حمله ور می شود.

این روزنامه افزود : این سازمان حتی به نهادهای بشردوستانه بین المللی اجازه ورود به اردوگاه اشرف را نمی دهد و این بهترین دلیل بر اقدامات غیرقانونی این سازمان است و عجیب تر از همه اینکه چنین سازمانی دودستی به سرزمین ملتی چسبیده است که این ملت خواهان اخراج آن است.

نویسنده این مطلب در پایان نوشته است : پرونده این سازمان غیرقانونی که منفور ملت و دولت عراق است،باید بسته شود امروز هیچ سازمان و یا گروهی که تلاش می کند از خاک عراق امنیت ملی را تهدید کند،نباید در کشور حضور داشته باشد.

کد مطلب 851786

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