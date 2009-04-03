فرهاد رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نامگذاری سال 88 از سوی رهبری معظم انقلاب تحت عنوان "اصلاح الگوی مصرف" گفت: سال 88 پیش سال شروع برنامه پنجم توسعه است بنابراین در این سال باید برای ورود به برنامه پنجم توسعه آماده شویم. به نظر می رسد مقام معظم رهبری از این جهت سال 88 را به این عنوان انتخاب کردند که کشور بتواند با آمادگی بیشتری وارد برنامه پنجم توسعه شود.

این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: برای آغاز برنامه پنجم توسعه نیازمند پس انداز و جهش پس اندازی بالا و جهش سرمایه گذاری بیشتری هستیم تا رشد بیشتر کشور رقم بخورد و مشکلات و بیکاری کمتری داشته باشیم.

وی با در نظر گرفتن ابعادی گوناگون برای اصلاح الگوی مصرف اظهار داشت: اصلاح الگوی مصرف می تواند برای تجهیز منابع مالی از طریق پس انداز بیشتر مورد توجه باشد یعنی اینکه به فکر مصرف کمتر و پس انداز بیشتر باشیم که این موضوع می تواند در سطوح مختلف خانوار، بنگاه، سازمان و دستگاه و ... مطرح باشد و هم می تواند در بعد ملی مطرح شود.

فرهاد رهبر با بیان اینکه مصرف کمتر متناظر با مهیا شدن امکان پس انداز است و افزود: هر چه پس انداز بیشتر باشد منابع لازم برای سرمایه گذاری بیشتر تجهیز می شود. سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید باید از طریق پس انداز ملی تامین شود. پس انداز در بعد خانوار این است که یک فرد با مصرف کمتر، توان پس انداز بیشتر و سرمایه گذاری بیشتری دارا شود و بعد ملی پس انداز نیز این است که در سطح ملی کمتر مصرف کنیم تا پس انداز ملی افزایش پیدا کند.

وی جلوگیری از اتلاف سرمایه را زاویه دیگری از اصلاح الگوی مصرف برشمرد و به مهر گفت: بحث بر روی جلوگیری از اتلاف سرمایه بیشتر متوجه منابع است که یکی از بحثهای آن پیرامون انرژی است یعنی باید برای جلوگیری از اتلاف منابع انرژی تدبیر شود. اگر قرار است راندمان کشور در زمینه تبدیل انرژی، انتقال انرژی و تولید انرژی اولیه و ... بهبود پیدا کند باید بپذیریم که به کاربرد جدی تکنولوژی، اهمیت دادن به برنامه ریزی، عمل و اجرا نیاز داریم.

فرهاد رهبر، اتلاف منابع آبی کشور در سطوح خانوار و ملی را بسیار زیاد دانست و با تاکید بر ضرورت اصلاح مدیریت مصرف آب در کشور و اصلاح شبکه آبرسانی گفت: اصلاح الگوی مصرف به این معنا نیست که مصرف نکنیم بلکه باید بهتر مصرف کنیم. نتیجه رعایت مدیریت مصرف این است که یک منابع مالی آزاد می شود که می توان از آن برای یک سرمایه گذاری جدی بهره گرفت.

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه "اصلاح الگوی مصرف پدیده ای نیست که امروز بگوییم و فردا بشود" تاکید کرد: نیاز به برنامه ریزی جدی قبل از آغاز برنامه پنجم توسعه داریم. نیاز به تجهیز منابع داریم تا با یک شتاب مناسب در برنامه پنجم توسعه حرکت کنیم.