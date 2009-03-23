تورهای گیلانگردی در رشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمد حسین مهدی پور، ظهر دوشنبه همزمان با آغاز به کار تورهای گیلانگردی با بیان اینکه برگزاری این تورها از برنامه‌های نوروز سال 88 است، افزود: این تورها از مرکز رشت و خانه جهانگردی با هماهنگی دفاتر خدمات مسافرتی در قالب تورهای ارزان قیمت به گردشگران و شهروندان خدمات ارائه می‌دهند.

مهدی پور اظهار داشت: در ایام نوروز 14تور مختلف با هماهنگی صنف دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی کار هدایت مسافران به سمت مسیرهای گردشگری را بر عهده دارند.

وی گفت: استان گیلان موقعیت مناسبی برای توسعه گردشگری دارد که با ایجاد زیر ساختهای لازم می توان از این مزیت به نحو احسن در پویایی اقتصاد استفاده کرد.

رئیس میراث فرهنگی گیلان ادامه داد: با توجه به بالا رفتن ظرفیت استان به لحاظ استفاده از مواهب تاریخی و گردشگری و آمادگی مراکز اقامتی، پیش‌بینی می‌شود نوروز امسال تعداد گردشگران در گیلان 25 درصد افزایش یابد.