جشن خودکفایی تولید فولاد و سیمان در سال 88

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان گفت: یکی از بزرگترین دستاوردهای وزارت صنایع و معادن، افزایش ظرفیت سازی در صنعت سیمان بود که پارسال محقق شد و کشور بعد از 70 سال توانست در تولید این محصول به خودکفایی کامل برسد.

وزیر صنایع و معادن افزود: با بهره برداری از طرحهای بزرگ در نقاط مختلف کشور، ظرفیت تولید سیمان کشور به بیش از 64 میلیون تن رسید و در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی برنامه های خود را به سمت حضور فعال و گسترده در بازارهای صادراتی سوق داده اند.

وی تصریح کرد: در فولاد نیز به مرز خودکفایی نزدیک شده ایم و با افتتاح و بهره برداری از طرحهای بزرگ در نقاط مختلف کشور، در پایان سال 87 میزان ظرفیت تولید فولاد در کشور به حدود 15 میلیون و 800 هزار تن رسید.

محرابیان گفت: انشاءالله امسال خودکفایی کشور را در تولید فولاد و سیمان جشن خواهیم گرفت.

وی افزود: در جهت سیاستهای دولت مبنی بر نگاه عدالت محورانه به توسعه، طرح آمایش صنعت و معدن بر پایه توسعه متوازن استانها با توجه به مزیت هر استان در کشور به اجرا گذاشته شده است.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه اجرای طرح آمایش موجب ایجاد اشتغال و توسعه متوازن در کشور خواهد شد، گفت: در قالب طرح آمایش، 800 طرح در نظر گرفته شده است که در تمامی استانها و در صنایع مختلف پراکندگی دارد.

