رژیم صهیونیستی بار دیگر قطعنامه 1701 را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان،فرماندهی ارتش لبنان در بیانیه ای اعلام کرد صبح روز یکشنبه یک فروند هواپیمای شناسایی دشمن اسرائیلی از فراز روستای الناقوره وارد حریم هوایی لبنان شد.



بر اساس این بیانیه، هواپیمای رژیم صهیونیستی در ادامه بر فراز مناطق بقاع غربی و جنوب به پرواز درآمد و پس از چند ساعت پرواز در آسمان لبنان به فلسطین اشغالی برگشت.



پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز شهرها و روستاهای لبنان، قطعنامه 1701 شورای امنیت را آشکارا نقض می کند؛ این قطعنامه در آگوست 2006 به جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان که به پیروزی مقاومت منجر شد، پایان داد.

سازمان ملل متحد بارها از رژیم صهیونیستی خواسته است به این اقدامات غیرقانونی خود پایان دهد، اما این رژیم با بی اعتنایی به این درخواستها همچنان به نقض حاکمیت لبنان ادامه می دهد.

میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان در سفر اخیر خود به فرانسه،خاطر نشان کرد اسرائیل مهمترین چالش و خطری است که کشورش را همچنان تهدید می کند و به اشغال مزارع شبعا و تپه های کفرشوبا ادامه می دهد.