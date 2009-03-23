پاتریاک مسکو خواستار آموزش ارزشهای اخلاقی به دانشجویان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، پاتریاک کریل طی سخنرانی در جلسه یازدهمین کنگره اتحادیه رؤسای دانشگاههای روسیه که در دانشگاه ملی مسکو برگزار شده بود گفت: اگر بتوانیم نیازهای اخلاقی و معنوی را در آموزش عالی پاسخ گوییم مردم نسبت به خارج نشدن از این نظام ارزشها هوشیارتر خواهند بود.

بر اساس اظهارات پاتریاک مسکو، نهادهای آموزشی امروز باید فضای ویژه اخلاقی و معرفی خود را به وجود آورند و الگوهای شخصی اساتید دانشگاهها باید مورد توجه قرار دهند.

پاتریاک کریل همچنین تصریح کرد که نظام آموزش عالی اگر از این هدف خارج شود هیچ توجیهی نخواهد داشت.

رهبر کلیسای ارتدکس روسیه همچنین گفت: یکی از چالشهای مبرمی که امروز جامعه با آن مواجه است مسئله از دست رفتن پایه های اخلاقی زندگی بشری است.

وی افزود: امروز تماشای گزارشهای وحشتناک تلویزیون از رفتارغیرقابل تعمق جوانانی که دیگران را تنها به علت رنگ پوست یا مدل چشمهای متفاوت می کشتند باعث می شود فکر کنیم که خود ارزشها را تا این سطح پایین رسانده ایم.