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۳ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۱۳

پنج هزار بسیجی گلستان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

پنج هزار بسیجی گلستان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد راهیان نور سپاه نینوا گلستان گفت: پنج هزار بسیجی استان از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقس در جنوب بازدید می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ محمد میر کریمی عصر دوشنبه در حاشیه اعزام بسیجان به مناطق عملیاتی افزود: این تعداد بسیجی در قالب هفت کاروان به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

وی اظهار داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی از جمله اهداف اعزام بسیجیان به مناطق جنگی است.

معاون پرورشی سازمان آموزش و پرورش گلستان نیز گفت: یکهزار و 200 دانش آموز این استان در هفت مرحله برای بازدید از مناطق جنگی اعزام می شوند که از این تعداد 750 نفر دختر و بقیه پسرهستند. 

علی اصغر جباری به خبرنگار مهر افزود: دانش آموزان در این سفر، علاوه بر بازدید از مناطق جنگی، به زیارت مرقد امام راحل (ره) و حرم حضرت معصومه (س) رفته و از آثار تاریخی در طول مسیر نیز دیدن می کنند.
 
استان گلستان حدود 320 هزار دانش آموز دارد.
  

کد مطلب 851804

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