پنج هزار بسیجی گلستان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ محمد میر کریمی عصر دوشنبه در حاشیه اعزام بسیجان به مناطق عملیاتی افزود: این تعداد بسیجی در قالب هفت کاروان به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

وی اظهار داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی از جمله اهداف اعزام بسیجیان به مناطق جنگی است.

معاون پرورشی سازمان آموزش و پرورش گلستان نیز گفت: یکهزار و 200 دانش آموز این استان در هفت مرحله برای بازدید از مناطق جنگی اعزام می شوند که از این تعداد 750 نفر دختر و بقیه پسرهستند.

علی اصغر جباری به خبرنگار مهر افزود: دانش آموزان در این سفر، علاوه بر بازدید از مناطق جنگی، به زیارت مرقد امام راحل (ره) و حرم حضرت معصومه (س) رفته و از آثار تاریخی در طول مسیر نیز دیدن می کنند.



استان گلستان حدود 320 هزار دانش آموز دارد.



