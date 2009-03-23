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۳ فروردین ۱۳۸۸، ۱۷:۳۶

تحولات امنیتی عراق/

کشته شدن 8 نفر در بغداد بر اثر انفجار / بازداشت 51 فرد تحت پیگرد

کشته شدن 8 نفر در بغداد بر اثر انفجار / بازداشت 51 فرد تحت پیگرد

رسانه های عراق امروز از کشته شدن هشت نفر در بغداد بر اثر انفجار و کشف 14 بمب و دستگیری 51 فرد تحت پیگرد در مناطق مختلف عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،نیروهای امنیتی عراق،چهار فرد تحت پیگرد را در استان ذی قار دستگیر کردند.

انفجار بمب در بغداد سبب کشته شدن هشت نفر و زخمی شدن 12 نفر دیگر شد.

فرماندهی عملیات امنیتی بغداد از بازداشت هفت نفر و خنثی شدن 14 بمب در بغداد در 24 ساعت گذشته در مناطق مختلف پایتخت عراق خبر داد.

انفجار بمب در بعقوبه مرکز استان دیاله به کشته شدن چهار سرباز عراقی منجر شد.

همچنین بر اثر انفجار بمب در مرکز موصل واقع در استان نینوا، یک غیرنظامی کشته و یک کودک زخمی شد.

نیروهای امنیتی استان کربلا در یک عملیات گسترده،27 فرد تحت پیگرد را بازداشت کردند؛در این عملیات مقادیری سلاح و مهمات کشف شد.

دستگیری 17 فرد تحت پیگرد در بصره واقع در جنوب عراق از دیگر تحولات مربوط به عراق است.

کد مطلب 851807

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