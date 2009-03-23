رئیس جمهور از کودکان بیمار در بیمارستان بهرامی عیادت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در این بازدید در گفتگو با پزشکان و پرستاران در جریان روند درمان بیماران بستری قرار گرفت و از خداوند متعال برای کودکان بیمار شفای عاجل مسئلت کرد.

رئیس جمهور همچنین ضمن بازدید از بخشهای مراقبتهای ویژه کودکان و نوزادان، داخلی و تالاسمی این بیمارستان، هدایایی نیز به عنوان عیدی به کودکان بستری اهدا کرد.

در این بازدید برخی از والدین کودکان بستری در بیمارستان بهرامی مشکلات و نیازهایشان را با رئیس جمهور مطرح کردند و دکتر احمدی نژاد دستورات لازم را برای حل مشکلات آنان صادر کرد.

در این بیمارستان هم اکنون 48 کودک از نوزادی تا 14 سالگی تحت درمان قرار دارند که بیماری بیشتر آنان مشکلات تنفسی و عفونتهای داخلی است.