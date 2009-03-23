اردوی تیم ملی شنا از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برای شرکت در این مرحله از تمرینات از سوی بهزاد مهدی خبازیان، سرمربی تیم ملی شنا 14 شناگر به اردو دعوت شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:

سهیل و سعید آشتیانی، محمد بیداریان، سامان سالاری، امین نوشادی، پاشا وحدتی، احمد رضا جلالی، پوریا مالدار قصری، پویا جدیدی، همایون حقیقی، سپهر افجه‌ای، آروین مرادی، سروش خواجگی و پدرام مالدار قصری.

تیم ملی شنای کشورمان که اوایل تیرماه سال جاری در مسابقات آسیایی جوانان سنگاپور شرکت خواهد کرد، نخستین اردوی آماده سازی خود را در سال جدید از 11لغایت 23 فروردین در کمپ "دبرسن بوداپست" مجارستان برپا خواهد کرد و ترکیبی از ملی پوشان بزرگسال و رده سنی 17-15 سال به این اردو اعزام می شود. تیم شنای کشورمان همچنین اواخر تیرماه نیز در مسابقات قهرمانی جهان که در شهر رم ایتالیا برگزار خواهد شد ، شرکت خواهد کرد.

لازم به ذکر است تمرینات آماده سازی تیم ملی شنا هر روز از ساعت 10 لغایت 12 زیر نظر مربیان تیم ملی شنا بهزاد مهدی خبازیان (سرمربی)، خشایارحضرتی (مربی) و محسن سمیع زاده (مربی) برگزار می شود.