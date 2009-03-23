به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان که بامداد روز شنبه یکم فروردین ماه سال 88 برای برگزاری دیداری دوستانه با تیم ملی کویت راهی این کشور شده، طی روزهای گذشته تمرینات خود را در شهر کویت پیگیری کرده است.

جلسه اول تمرین با حضور تمامی بازیکنان به غیر از لژیونرهای شاغل در آلمان و اسپانیا در ورزشگاه السالمیه کویت برگزار شد. در تمرین روز گذشته که در زمین اصلی ورزشگاه نادی الکویت برگزار شد، وحید هاشمیان نیز در کنار دیگر ملی پوشان حضور داشت. هاشمیان پس از همراهی تیم بوخوم در دیدار با بروسیا مونشن گلادباخ از صبح دیروز به اردوی تیم ملی ملحق شد و عصر روز گذشته با دیگر ملی پوشان تمرین کرد.

مهدی مهدوی کیا نیز شب گذشته به اردوی تیم ملی در هتل کرون پلازا شهر کویت پیوست و در تمرین صبح امروز این تیم شرکت کرد. تمرین امروز صبح تیم ملی که کمتر از نیم ساعت به طول انجامید در محوطه هتل محل اقامت تیم برگزار شد.

آخرین اخبار از تیم ملی فوتبال کشورمان در زیر می آید:

* تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 20:30 امروز در ورزشگاه نادی الکویت به دیدار تیم ملی این کشور می رود. این دیدار دوستانه که دیدار خداحافظی جاسم الهویدی از دنیای فوتبال است، آخرین مسابقه تدارکاتی تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از رویارویی با عربستان خواهد بود.

* تیم ملی کویت با ترکیب اصلی خود و همان تیمی که هفته گذشته مقابل استرالیا به میدان رفته است، مقابل تیم ملی کشورمان صف آرایی خواهد کرد.

* تمرینات روز گذشته تیم ملی فوتبال کشورمان با استقبال خوب ایرانی های مقیم کویت برگزار شد. آنها با حضور در ورزشگاه نادی الکویت و هتل کرون پلازا تیم ملی را همراهی می کنند.

* تیم ملی فوتبال کشورمان پس از رویارویی با تیم ملی کویت، صبح فردا یک جلسه تمرین را در ورزشگاه السالمیه برگزار خواهد کرد و ساعت 16 کویت را به مقصد تهران ترک می کند. ملی پوشان فوتبال کشورمان پس از بازگشت به تهران عازم هتل المپیک شده و از روز چهارشنبه تمرینات خود را درکمپ تیم‌های ملی دنبال خواهند کرد.

* جواد نکونام و مسعود شجاعی نیز از روز چهارشنبه به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان ملحق خواهند شد.