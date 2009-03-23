دیدار دوستانه با اسلوونی مفید بود/ حریف اصول جوانمردی را رعایت نکرد

حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: برگزاری دو دیدار دوستانه با اسلوونی در خاک این کشور به ما کمک کرد تا ارزیابی خوبی از شرایط بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی فوتسال داشته باشیم. از آنجائیکه در تورنمنت گراند پریکس بازی را به تیم ملی فوتسال اسلوونی با نتیجه 4 بر2 واگذار کرده بودیم برای‌مان خیلی مهم بود که بتوانیم این تیم را در خانه‌اش شکست دهیم.

وی در ادامه از بازی خوب تیم ملی فوتسال کشورمان مقابل اسلوونی به نیکی یاد کرد و گفت: خوشبختانه در بازی اول تیم ملی اسلوونی را مقابل تماشاگرانش با دو گل شکست دادیم. در دیدار دوم هم با اینکه 2 گل از میزبان پیش بودیم روی اتفاق بازی را مساوی کردیم. در شرایطی که ابراری نیا (دروازه بان تیم ملی فوتسال ایران) دچار آسیب دیدگی شده بود، بازیکنان تیم اسلوونی اصول بازی جوانمردانه را رعایت نکردند و با حرفه‌ای گری خاص خود بازی را مساوی کردند.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان با اشاره به اینکه در دو بازی دوستانه مقابل اسلوونی هر 14 بازیکن این تیم بصورت مساوی به میدان رفته‌اند، خاطر نشان کرد: در بازی اول مصطفی نظری دروازه بان تیم ملی بود و در مسابقه دوم نوبت به ابراری نیا رسید که از دروازه تیم ما حراست کند. او در سه دقیقه پایانی این دیدار دچار آسیب دیدگی شد و جای خود را به نظری داد.

شمس در ادامه از یک جابجایی در فهرست تیم ملی فوتبال کشورمان خبر داد و گفت: برای بازی دوستانه با تیم ملی فوتسال برزیل جواد اصغری مقدم به اردوی تیم ملی باز می گردد و ابراهیم مسعودی از جمع ما جدا خواهد شد. مسعودی در این بازی استراحت خواهد کرد و در آینده مجددا به اردو دعوت می شود.

"تیم ملی فوتسال کشورمان برای برگزاری دو بازی دوستانه با تیم ملی فوتسال برزیل هفتم فروردین ماه تهران را به مقصد این کشور ترک می کند. به همین منظور ملی پوشان فوتسال کشورمان پس از استراحتی پنج روزه از روز دوشنبه سوم فروردین ماه اردویی تازه را برای بازی با برزیل در کمپ تیم‌های ملی برپا خواهند کرد."

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان در خاتمه برگزاری دیدارهای دوستانه را برای این تیم مفید خواند و تصریح کرد: با توجه به اینکه ملی پوشان فوتسال کشورمان باید مدام در بوته آزمایش باشند، بازی با تیم‌های مختلف به ما کمک می کند تا ارزیابی کاملی از توانایی بازیکنان داشته باشیم. در همین بازی با اسلوونی شیوه بازی با تیم‌های شرق اروپا را مرور کردیم که می تواند در دوره آتی جام جهانی کمک حال ما باشد، چرا که احتمال دارد مانند دوره اخیر با تیمی از این حوزه هم‌گروه شویم.

"ملی پوشان فوتسال کشورمان در تاریخ 9 و 10 فروردین با تیم ملی فوتسال برزیل دیدار می کنند، در ادامه اردوی این تیم تا تاریخ 24 خردادماه و یک هفته مانده به آغاز تورنمنت گراند پریکس برزیل تعطیل خواهد شد."