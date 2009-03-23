واعظ آشتیانی به مهر داد : ریاست بخش پیست ACC برای نخستین بار به ایران رسید

امیر رضا واعظی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتخابات کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا گفت:" این نخستین نشست دوچرخه سواری آسیا در سال 2009 بود که با حضور پت مکوئی رئیس اتحادیه جهانی و شرکت تمامی اعضا در سئول کره جنوبی برگزار شد."

وی در مورد انتخابش به عنوان عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا و ریاست بخش پیست ACC خاطر نشان کرد: "بنده به عنوان نماینده دوچرخه سواری ایران موفق شدم در این انتخابات برای دومین مرتبه به همراه 8 عضو دیگر، عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا شوم و همچنین در کنار آن برای نخستین مرتبه ریاست بخش پیست ACC را از آن ایران و دوچرخه سواری کشورمان کنم."

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در پاسخ به این سوال که چرا اصغر خالقی از انتخابات کنار کشید؟، گفت: "از قاره آسیا 3 نفر به عنوان نمایندگان ACC در اتحادیه جهانی دوچرخه سواری انتخاب می شوند که خالقی برای بهتر شدن فضای انتخابات و کسب 2 کرسی دیگر ایران در راس کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا، از این انتخابات کنار کشید."

در حاشیه این نشست هی ووک چو از کره جنوبی برای دومین بار متوالی به عنوان رئیس کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا انتخاب شد تا به مدت 4 سال دیگر در این سمت به فعالیت بپردازد. همچنین امیررضا واعظی آشتیانی(از ایران)، جیادونگ کای(از چین)، شوئیچی ایواتادا(از ژاپن)، بو وونگ چوی( از کرهجنوبی)، یاسر همزه ابوزما(از عربستان)، واتچه زادوریان(از لبنان)، ابو سامه وهاب(مالزی)، دچا هرمکراسری(از تایلند) و شیخ فیصل القسمی(از امارات) به عنوان اعضای جدید هیئت رئیسه کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا انتخاب شدند.

در این نشست پت مکوئی رئیس اتحادیه جهانی بر نظارت بیشتر بر دوپینگ دوچرخه سواران در مسابقات مختلف آسیایی تاکید و برنامه ای تحت عنوان "قهرمان واقعی یا تقلب؟" را ارائه کرد که هدف از این طرح تخصصی آن است که دوچرخه سواران در مورد مقررات ضد دوپینگ و اصول آن آگاه شوند و با این شیوه آنها را به سوی استفاده نکردن از داروهای دوپینگی ترغیب کند.