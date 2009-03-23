کشته شدن 2 نظامی ناتو و 7 عضو طالبان در افغانستان

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از رویترز، در جریان حمله نیروهای طالبان به خودروی حامل نیروهای پلیس افغانستان در قندهار هشت نیروی امنیتی افغان کشته و یک نفر نیز زخمی شد.

خبر دیگر اینکه شش نفر از نیروهای طالبان در هنگام کار گذاشتن یک بمب در جاده ای در ایالت خوست افغانستان به دلیل منفجر شدن بمب کشته شدند.

در جریان درگیری نیروهای ناتو و طالبان در هلمند افغانستان یکی از رهبران این گروه شورشی کشته شد.

همچنین درگیری نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) با طالبان در جنوب افغانستان به کشته شدن دو نظامی ناتو انجامید.

خبر دیگر اینکه در حمله موشکی نیروهای طالبان به قندهار یک نفرکشته و پنج نفر دیگرزخمی شدند. نیروهای ناتو پنج نفر را به اتهام ارتباط با این حمله بازداشت کردند.