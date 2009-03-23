به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت گل، خوزه آنتونیو کاماچو پس از برتری تیمش مقابل اسپانیول با بیان این مطلب افزود: "نکونام بازیکنی است که باید مراقبش بود. او همیشه کار ویژه‌ای برای تیم انجام می دهد و یکشنبه شب هم با وجودی که در روزهای آرمانی‌اش نبود، گل بسیار ارزشمندی را برای تیم به ثمر رساند".

وی ادامه داد: "جواد کار بزرگی را برای تیم انجام داد و البته همه ما در حال انجام کارهای ارزشمندی برای تیم هستیم. ما همچنان به نبرد خود ادامه خواهیم داد و هرگز از جنگیدن خسته نخواهیم شد ولی اکنون می توانیم با اندکی تلاش خودمان را حتی تا جایگاه دهم جدول بالا بکشیم".

سرمربی تیم فوتبال اوساسونا در مورد دیدار یکشنبه شب شاگردانش مقابل اسپانیول گفت: "گلزنی در دقایق پایانی، به حریف اجازه واکنش نشان دادن نخواهد داد ولی از سوی دیگر زجر و سختی زیادی را در جریان بازی به هواداران تحمیل می کند. من نیمه اول بازی را اصلا دوست نداشتم ولی نیمه دوم، بسیار خوب بود".

وی افزود: "در نیمه اول بازیکنانم نتوانستند آن طور که باید و شاید توپ را در زمین مسابقه به جریان بیندازند و البته در خط دفاع، مشکلی نداشتیم. اما در نیمه دوم توانستیم بیش از پیش بر جریان بازی تمرکز کنیم و شوت‌های بیشتری را روانه دروازه حریف کردیم".

کاماچو در ادامه صحبت‌هایش با تحسین هواداران تیمش گفت: "یکشنبه شب، بهترین‌ها، هواداران تیم بودند. هواداران بازیکنان را به دوندگی بیشتر تشویق می کردند و به آنها می باوراندند که می توانند پیروزی را مال خود کنند".

تیم فوتبال اوساسونا شب گذشته در چارچوب هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا با یک گل از سد اسپانیول گذشت.