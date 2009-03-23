بنای "کهنه قلعه" مشگین شهر پذیرای گردشگران نوروزی است

"به گزارش خبرنگار مهر، محرم جعفری بعد از ظهر امروز در بازدید از این بنا اظهار داشت: از آغاز سفرهای نوروزی تاکنون بیش از پنج هزار نفر از این قلعه بازدید کرده اند که نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشته است.

وی با بیان اینکه این قلعه به عنوان بزرگترین بنای خشتی شمال غرب کشور شناخته شده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، از مرمت و باز سازی آن در آینده ای نزدیک خبر داد.

رئیس میراث فرهنگی شهرستان مشگین شهر افزود: سازمان میراث فرهنگی استان سه میلیارد و 850 میلیون ریال برای احیاء این قلعه اختصاص داده که مصمم هستیم برنامه های مطالعاتی، حفاظت و احیاء این بنا را در سال جاری آغاز کنیم.

وی تصریح کرد: بنای "کهنه قلعه" پیش از این در تملک نیروی انتظامی شهرستان مشگین شهر بود اما با تملک آن توسط سازمان میراث فرهنگی استان، کار بازسازی و مرمت آن به زودی آغاز می شود.

جعفری خاطرنشان کرد: سازمان میراث فرهنگی استان برای تملک این بنا بیش از سه میلیارد ریال به نیروی انتظامی پرداخت کرده و هم اکنون مالکیت کامل آن را به دست آورده است.

وی یاد آور شد: به زودی نخستین سایت موزه استان در محوطه باستانی شهریری شهرستان مشگین شهر راه اندازی خواهد شد.

این مسئول اجرای طرح ساماندهی مجموعه شیخ حیدر، تعیین تکلیف طرح ایجاد دهکده های توریستی اونار و موییل و پروژه گلستان را از دیگر برنامه های میراث فرهنگی این شهرستان در سال آینده برشمرد.

قلعه تاریخی کهنه قلعه از مهمترین قلعه های تاریخی استان اردبیل می باشد که در زمینی به مساحت 20 هزار متر مربع و در دوران حکومت ساسانیان و در طی شش سال ساخته شده است.

این قلعه با استفاده از مصالح خشتی، آجر و سنگ احداث شده و هم اکنون از مجموعه کامل این قلعه و چهار برج و باروی آن، فقط دو برج نگهبانی و دیوارهای دور قلعه باقی مانده است.

