روابط ایران و بروندی دوستانه و سازنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد بعد از ظهر دوشنبه در دیدار "آگوستین استانزه" وزیر امور خارجه بروندی با اظهار خوشحالی از برقراری امنیت در این کشور و همچنین برنامه های دولت بروندی برای پیشرفت و سازندگی اظهار امیدواری کرد دولت و ملت بروندی با این برنامه جامع بیش از پیش در مسیر سازندگی حرکت کند.

وی با بیان اینکه کسانی هستند که نمی خواهند ملت بروندی پیشرفت کند افزود: آنان همان کسانی هستند که سالیان طولانی ناامنی را بر مردم این کشور تحمیل کرده اند، اما همه گروهها وطوایف در بروندی باید دست به دست هم دهند تا زمینه هرچه بیشتر سازندگی کشور خود را فراهم سازند.

رئیس جمهور با قدردانی از پیام کتبی رئیس جمهور بروندی آمادگی کشورمان را برای کمک در جهت توسعه و پیشرفت این کشور اعلام کرد.

"آگوستین استانزه" وزیر امور خارجه بروندی نیز در این دیدار با تقدیم پیام کتبی رئیس جمهور کشورش به دکتر احمدی نژاد و همچنین گزارشی از اقدامات دولت و ملت بروندی برای پیشرفت و سازندگی از کمکهای انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران برای رشد و آبادانی کشورش قدردانی کرد.

وی روابط ایران و بروندی را رو به گسترش و مستحکم دانست و گفت: کشور بروندی تمایل دارد که مناسبات و همکاریهای دوجانبه خود را با ایران در تمام زمینه ها توسعه دهد.