بازگشایی سفارت پاکستان در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عراق،دولت پاکستان تصمیم گرفته است سفارت خود را در بغداد بازگشایی و سفیر جدید خود را تعیین کند.



در این بیانیه آمده است : این تصمیم پس از دیدار قیس الیعقوبی سفیر عراق در پاکستان با عمر علی خان معاون وزیر امور خارجه این کشور در امور خاورمیانه و افتخار عزیز مدیر کل بخش خاورمیانه ای این وزارتخانه اعلام شد.



بر اساس این بیانیه،در این دیدار یادداشت رسمی درباره اقدامات مورد نیاز برای بازگشایی سفارتخانه سفارت پاکستان به سفیر عراق ابلاغ شد و مسئولان پاکستان در حال رایزنی با ریاست جمهوری و نخست وزیر درباره گامهای بعدی در این زمینه هستند.