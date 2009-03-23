ترکیه سرنوشت دبیرکل ناتو را مشخص می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان، با جدی شدن طرح نامزدی "آندرس فوگ راسموسن" برای احراز پست دبیر کلی ناتو و با توجه به عملکرد وی به عنوان نخست وزیر دانمارک در زمان چاپ کاریکاتورهای موهن به ساحت حضرت محمد (ص)، ترکیه نیز در تصمیم خود در مخالفت با انتخاب وی به عنوان دبیرکل جدید سازمان پیمان آتلانتیک شمالی جدی شده است.

به نوشته این روزنامه،عملکرد راسموسن در هنگام چاپ کاریکاتورهای توهین آمیز به ساحت حضرت محمد (ص) دلیل اصلی مخالفت آنکارا با حضور وی در ناتو است.

بر اساس این گزارش چندی قبل نیز "رادسلاو سیکورسکی" وزیر امور خارجه لهستان نامزدی خود برای پست دبیرکلی ناتو را اعلام کرده بود.

در همین رابطه، آنجلا مرکل، گوردون براون و نیکلا سارکوزی،رهبران آلمان، انگلیس و فرانسه درباره انتخاب آندرس فوگ راسموسن به دبیرکلی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به توافق رسیده ‌اند. هر چند که توافق آمریکا در این زمینه هنوز اعلام نشده اما به نظر می رسد انتخاب راسموسن تقریباَ قطعی است. واشنگتن قصد دارد نظر قطعی خود را در یک هفته مانده به برگزاری اجلاس رهبران ناتو در روز چهارم آوریل، اعلام کند.

راسموسن ظاهراَ برای اعضای دولت جدید آمریکا چهره‌ زیاد آشنایی نیست، از این رو قرار است پیش از اجلاس سران ناتو ، میان او و "جیمز جونز" مشاور امنیت ملی باراک اوباما دیداری انجام شود. به لحاظ سیاسی آمریکا مشکلی با راسموسن نخواهد داشت، زیرا دولت وی از متحدان پایدار واشنگتن به شمار می ‌رود. حمایت از جنگ آمریکا علیه عراق و اعزام نیرو به این کشور و همچنین حضور‌ نظامی در افغانستان از جمله‌ نشانه‌ های همراهی دولت دانمارک با ایالات متحده در سالهای اخیر بوده اند.

پیش از تقویت امکان انتخاب راسموسن به دبیرکلی ناتو، بیش از همه نام سیکورسکی، وزیر امور خارجه‌ لهستان بر سر زبانها بود، اما مواضع تند ضد روسی او سبب شد که شانسش در برابر راسموسن کمتر شود.

سیکورسکی در ماه دسامبر در جریان یک سخنرانی گفته بود که ناتو باید به هر اقدام نظامی روسیه پاسخی "متقارن" بدهد. وی به طور غیرمستقیم خواهان آن شد که ناتو در قبال ورود نظامی روسیه به گرجستان واکنشی مشخص نشان دهد.