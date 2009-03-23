عبدالله گل وارد عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العراقیه،رئیس جمهوری ترکیه برای دیدار با مقامهای بلندپایه عراق وارد بغداد شد.



بر اساس این گزارش،در دیدار عبدالله گل با مقامهای عراقی،علاوه بر بررسی روابط دوجانبه و راههای توسعه آن انتظار می رود به موضوع حزب کارگران ترکیه نیز پرداخته شود.



جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در کاخ السلام بغداد رسما از عبدالله گل استقبال کرد.



آخرین سفری که یک رئیس جمهور از ترکیه به عراق انجام داد به 33 سال پیش برمی گردد که طی آن "فخری کورتورک" در سال 1976 به بغداد سفر کرد.

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