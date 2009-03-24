کارت تبریک 20 متری در دوکوهه به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مسئول ستاد خبری و اطلاع رسانی قرارگاه حفظ ابنیه و آثار سرزمینی دفاع مقدس خوزستان اظهار داشت: این کارت تبریک توسط کاروانهای راهیان نور تهران در پادگان خاطره‌انگیز دوکوهه و در حسینیه شهید همت خلق شده و طول آن بیش از 20 متر است.

نادر دریابان افزود: این کارت تبریک با نام تبریک عید به شهدا از روز اول عید در این پادگان توسط زائران و مهمانان راهیان نور در استان امضا شده و در کنار سفره هفت سین جبهه و نوروز قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: ستاد مرکزی راهیان نور و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور با چاپ کارتهای تبریک متنوع این عید را به مردم و زائران شهدا تبریک گفته‌اند.

دریابان خاطرنشان کرد: معاونت مهندسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیز کارت پستال‌هایی ماندگار از یادمانهای دفاع مقدس، مناطق عملیاتی و مزارهای شهیدان گمنام چند شهر کشور را منتشر کرده است.

به گفته وی، برخی از کاروان‌های راهیان نور به ویژه جوانان دختر با خلق کارت پستال‌های دست ساز به شهیدان سرافراز دفاع مقدس نامه نوشته و یا سال نو را تبریک گفته‌اند.

سال گذشته نیز کارت پستالهای زیبایی از مناطق عملیاتی خوزستان و یادمان‌های آنها توسط مؤسسات فرهنگی منتشر شد که بسیار مورد توجه و استقبال زائران کاروانهای راهیان نور قرار گرفت.