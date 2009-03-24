خدمات نوروزی به مسافران گلستان با نظارت دقیق عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمود زاده پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از ستاد تسهیلات سفر گرگان افزود: مسئولان ارشد این ستاد وظیفه دارند نظارت دقیقی برمجموعه داشته باشند تا خدمات شایسته ارائه شود.

وی ازمسافران نوروزی گلستان خواست با تکمیل فرم های نظرسنجی، مسئولان امر را در انجام هرچه بهتر وظایف خود یاری کنند.



دبیر ستاد تسهیلات سفرهای استان گلستان افزود: با توجه به اهمیت اطلاع رسانی و راهنمایی مسافران و گردشگران ورودی به استان و برای معرفی هرچه بهتر و بیشتر جاذبه های استان، ستاد تسهیلات سفر استان در قالب بسته های اطلاع رسانی، اقدام به چاپ 120 هزار نسخه بروشور مربوط به معرفی جاذبه های گردشگری 11 شهرستان استان کرده است.

فریدون فعالی خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از 250 هزار نسخه کتابچه راهنمای استان، بروشور راهنمای شهرستان های استان، کارت پستال و پوستر به چاپ رسید که با توجه به ورود بیش از دو میلیون و 400 هزار مسافر به استان جوابگوی نیازهای مسافران نبود.

وی اظهار امیدواری کرد: با چاپ این اقلام در سال 88، راهنمایی و اطلاع رسانی استان گلستان به نحو احسن انجام گرفته و رضایت حداکثری مسافران نوروزی تامین شود.





