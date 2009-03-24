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۴ فروردین ۱۳۸۸، ۱۲:۱۸

تا اول فروردین انجام شد:

اعزام بیش از یک میلیون مسافر از پایانه‌های مسافری استان تهران

اعزام بیش از یک میلیون مسافر از پایانه‌های مسافری استان تهران

مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران از اعزام بیش از یک میلیون مسافر با وسایط نقلیه عمومی تا اول فروردین از پایانه‌های مسافربری استان تهران به مقاصد مورد نظر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ولی گفت: با وجود تقاضای بسیار زیاد مسافران برای خروج از تهران در روزهای پایانی سال گذشته با برنامه‌ریزیهای انجام شده هیچگونه کمبود و مشکل قابل ملاحظه برای سرویس‌دهی به مسافران به وجود نیامد.

وی افزود: از تاریخ 22 اسفند ماه سال 87 تا اول فروردین سال جاری یک میلیون و 121 هزار و 268 نفر توسط 49 هزار و 883 سرویس از پایانه های مسافری استان تهران به مقاصد مورد نظر اعزام شدند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران افزود: بیشترین مسافران خروجی از تهران به ترتیب از پایانه های غرب با 385 هزار و 840 مسافر و جنوب با 347 هزار و 707 مسافر از تهران خارج شده اند.

وی در خصوص آمار تردد آزاد راههای استان تهران گفت: آزاد راه تهران - کرج در طول ایام مذکور بیشترین حجم تردد را به خود اختصاص داده است.همچنین محور کرج - چالوس نیز در میان محورهای استان تهران پرتردد ترین محور بوده است.

کد مطلب 851885

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