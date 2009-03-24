به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ولی گفت: با وجود تقاضای بسیار زیاد مسافران برای خروج از تهران در روزهای پایانی سال گذشته با برنامه‌ریزیهای انجام شده هیچگونه کمبود و مشکل قابل ملاحظه برای سرویس‌دهی به مسافران به وجود نیامد.

وی افزود: از تاریخ 22 اسفند ماه سال 87 تا اول فروردین سال جاری یک میلیون و 121 هزار و 268 نفر توسط 49 هزار و 883 سرویس از پایانه های مسافری استان تهران به مقاصد مورد نظر اعزام شدند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران افزود: بیشترین مسافران خروجی از تهران به ترتیب از پایانه های غرب با 385 هزار و 840 مسافر و جنوب با 347 هزار و 707 مسافر از تهران خارج شده اند.

وی در خصوص آمار تردد آزاد راههای استان تهران گفت: آزاد راه تهران - کرج در طول ایام مذکور بیشترین حجم تردد را به خود اختصاص داده است.همچنین محور کرج - چالوس نیز در میان محورهای استان تهران پرتردد ترین محور بوده است.