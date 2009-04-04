فرود شریفی در گفتگو با مهر گفت: درحال حاضر معادل 160 هزارهکتار زراعت چوب در کشور انجام می شود که پتانسیل توسعه آن تا سطح 500 هزار هکتار وجود دارد، ضمن اینکه توسعه زراعت چوب و گونه های سریع الرشد به منظور تولید چوب در سطح 150 هزار هکتار پیش بینی شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وجود 12.4 میلیون هکتار جنگل در نواحی رویشی ارسبارانی، ایران تورانی، خلیج فارس و دریای عمان بیان کرد: این میزان جنگل در نواحی مذکور 65 درصد از منابع آب شیرین در کشور را تامین می کنند، ضمن اینکه نقش مهمی در حفاظت خاک دارند.

وی با بیان اینکه هم اکنون حدود 300 هزارهکتار گونه های نادر و کمیاب به عنوان ذخیره گاههای جنگلی در سطح کشور شناسایی شده است افزود: پتانسیل توسعه حدود 20 میلیون هکتارعرصه های گیاهان دارویی و صنعتی در کشور شناسایی و اعلام شده است.

شریفی با تاکید بر توانمندسازی جوامع محلی در سطح 3 میلیون هکتار با اجرای طرحهای جنگلداری و مدیریت منابع جنگلی اظهارداشت: هم اکنون در سطح یک میلیون هکتار جنگلکاری صورت گرفته، ضمن اینکه در سطح 40 هزار هکتار پارکهای جنگلی احداث شده است.

وی با اشاره به تولید و توزیع سالانه 25 میلیون اصله نهال از گونه های مختلف جنگلی در کشور عنوان کرد: در سالجاری نیز معادل این میزان نهال در کشور تولید و توزیع خواهد شد.

معاون وزیرجهاد کشاورزی از اجرایی نمودن ضوابط بهره برداری بهینه از اراضی شیبداردر سالجاری خبر داد و گفت: در سالجاری اتمام طرحهای ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات در سطح 40 میلیون هکتار ازاراضی و منابع ملی و دولتی دنبال می شود، ضمن اینکه توسعه فعالیتهای آبخیزداری و آبخوانداری در حوزه آبخیز سدها و فاقد سد، توسعه فعالیتهای جنگلکاری و جنگلداری، اجرای طرحهای مرتعداری و تثبیت شنهای روان و بیابانزدایی، ساماندهی بهره برداری از جنگلهای شمال در دستورکار قرار دارد.

وی همچنین از تحقق کامل مصوبات سفرهای هیئت دولت به استانها و ایجاد ردیف مستقل اعتباری جهت طرحهای مورد عمل به بخش خصوصی و برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی وهزینه های ناشی از تخریب در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملی خبرداد.