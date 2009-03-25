به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد "آگاه" به کارگردانی الکس پرویاس داستان یک استاد اخترفیزیک است که پی می‌برد پسرش شی‌ای را کشف کرده که می‌تواند به درستی وقوع سوانح طبیعی و دیگر حوادث فاجعه‌بار را پیش‌بینی کند و متوجه می‌شود خانواده او در رویدادهای آینده نقش دارد.





نیکلاس کیج در صحنه‌ای از فیلم "آگاه"

پروژه 50 میلیون دلاری "آگاه" در 3332 سینما روی پرده است و چندلر کنتربری و رز بیرن دیگر بازیگران آن هستند. پرویاس کارگردان این فیلم برای ساخت فیلم‌هایی چون "کلاغ"، "شهر تاریک" و "من، روبات" شهرت دارد.

فیلم کمدی "دوستت دارم، رفیق" به کارگردانی جان هامبورگ نیز در هفته نخست اکران در 2711 سینما 8/17 میلیون دلار فروخت و در رده دوم قرار گرفت. پل راد، جیسن سیگال و رشیده جونز در این فیلم بازی می‌کنند.

کمدی رومانتیک "فریب" ساخته تونی گیلروی کارگردان فیلم نامزد اسکار "مایکل کلیتن" نیز در نخستین هفته نمایش در 2574 سینما حدود 14 میلیون دلار فروش داشت و در رده سوم قرار گرفت.

جولیا رابرتز، کلایو اوون بازیگران اصلی این فیلم هستند و داستان درباره دو جاسوس سابق است که نقشه می‌کشند میلیون‌ها دلار پول از شرکت‌های داروسازی رقیب بدزدند و در این بین عشق و اعتماد آنها به یکدیگر مورد آزمون قرار می‌گیرد.

فیلم افسانه‌ای علمی "مسابقه برای رسیدن به کوهستان جادو" با بازی دواین "راک" جانسن که هفته پیش در صدر جدول فروش قرار داشت، این هفته 48 درصد تماشاگران خود را از دست داد و با 13 میلیون دلار فروش در 3187 سینما ضمن اینکه فیلم چهارم شد مجموع فروش خود را به 5/44 میلیون دلار رساند.

"نگهبانان" ساخته زاک اسنایدر در سومین هفته نمایش در 3510 سینما 8/6 میلیون دلار به دست آورد و در رده پنجم قرار گرفت. مجموع این فیلم 150 میلیون دلاری 1/98 میلیون دلار شده است.

تریلر ترسناک "آخرین خانه سمت چپ" به کارگردانی دنیس ایلیادیس با 59 درصد کاهش در مقایسه با هفته پیش در 2402 سینما 8/5 میلیون دلار فروخت و فیلم ششم شد. این فیلم در دو هفته 9/23 میلیون دلار فروش داشته است.

تریلر "ربوده‌شده" با بازی لیام نیسن نیز در هشتمین هفته اکران همچنان در فهرست 10 فیلم برتر هفته ماند و با 1/4 میلیون دلار فروش در 2661 سینما به رده هفتم رفت و مجموع فروش خود را به 1/133 میلیون دلار رساند.

فیلم برنده اسکار "میلیونر زاغه‌نشین" ساخته دنی بویل در 2067 سینما 7/2 میلیون دلار به دست آورد و پس از 19 هفته 2/137 میلیون دلاری شد و در رده هشتم قرار گرفت.

درام کمدی "ماده‌آ به زندان می‌رود" ساخته تایلر پری نیز در 1835 سینما 6/2 میلیون دلار فروش داشت و فیلم نهم شد و فیلم انیمیشن "کورالین" به کارگردانی هنری سلیک در 1431 سینما 1/2 میلیون دلار فروخت و در رده دهم قرار گرفت.

مجموع فروش فیلم‌ها این هفته در مقایسه با موعد مشابه پارسال پنج درصد کمتر بود تا سینماهای آمریکا برای دومین هفته پیاپی با کاهش تماشاگر روبرو شود.