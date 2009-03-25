آژانس بین المللی انرژی اتمی 7 پروژه جدید راه اندازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،"محمد البراداعی" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اعلام این مطلب مکان احداث این پروژه ها را اکوادور از کشورهای آمریکای لاتین اعلام کرد که در حال حاضر در این کشور به سر می برد.

این پروژه ها که بر اساس فناوری هسته ای ساخته می شود در فاصله زمانی 2009 تا 2011 تکمیل و راه اندازی و شامل یک مرکز تجهیزات هسته ای می شود.

این پروژه ها بخشهایی از قبیل منابع آب، کشاورزی و صنعت نفت اکوادور را تحت پوشش قرار می دهد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی یک مرکز بین المللی برای همکاری در زمینه هسته ای به گونه ای است که از طریق همکاری با کشورهای عضو و شرکای متعدد در سراسر جهان امکان استفاده صلح آمیز از فناروی هسته ای را برای کشورها فراهم می کند.

اکوادور از سال 2007 عضو شورای حکام آژانس بوده است.