به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، محمد البرادعی در اکوادور در جمع خبرنگاران گفت: نزدیک شدن به ایران میتواند موجب بهبود اوضاع امنیتی خاورمیانه شود.
وی ادامه داد: اوباما درباره مذاکره مستقیم و بدون پیششرط با ایران صحبت میکند و این خیلی مهم است و میتواند تاثیری بسیار مهم بر امنیت خاورمیانه داشته باشد.
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد ایران نیز از فرصت به وجود آمده استفاده کند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خود خواستار گفتگوی مستقیم با ایران شده بود. تحلیلگران بر این باورند که درخواست اوباما به سبب راهبرد وی در افغانستان است که برای پیروزی در این راهبرد نیازمند همکاری با ایران است.
ایران بارها تاکید کرده آنچه برایش مهم است تغییر عملی در رویکرد دولتمردان آمریکا و کنار گذاشتن سیاستهای خصمانه این کشور در قبال تهران است که تاکنون چنین امری تحقق نیافته و آمریکا همچنان به سیاستهای ستیزهجویانه خود در قبال ایران ادامه میدهد.
این رویکرد حتی در دولت اوباما نیز که مدعی آمادگی برای گفتگو با تهران شده است ادامه دارد، زیرا اوباما اخیرا تحریمهای ظالمانه علیه ایران را تمدید کرد.
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