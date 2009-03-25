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۵ فروردین ۱۳۸۸، ۱۷:۱۷

دو مقام دولتی روسیه در دفتر کار خود به قتل رسیدند

دو مقام دولتی روسیه در دفتر کار خود به قتل رسیدند

بعد از ظهر امروز شهردار شهر "کرووسک" روسیه و یکی دیگر از مسئولان ارشد این شهر در محل کار خود با شلیک گلوله از پای درآمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"ایلیا کلمانزون" شهردار شهر کرووسک به همراه "سرگئی ماکیمف" رئیس خدمات عمومی این شهر بعد ازظهر امروز در ساختمان شهرداری با شلیک گلوله کشته شدند.

یک بازرگان محلی با شلیک گلوله این دو مسئول را به قتل رساند.

این مرد بازرگان پس از دیدار با شهردار و رئیس خدمات عمومی شهر کرووسک آنها را به قتل رسانده است. 

این مرد پس از قتل شهردار و دیگر مقام مسئول شهر کرووسک به زندگی خود نیز پایان داده است.

این شهر در شمال روسیه قرار دارد و قتل این دومقام مسئول در موج جدید ایجاد شده در این کشور که قتل مقامات محلی مهمترین مشخصه آن است انجام شده است.   

در ماه نوامبر سال گذشته شهردار "کاوکائوس" و در ماه دسامبر نیز شهردار "ولادیکاوکاز" به قتل رسیده بودند.   

کد مطلب 852140

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