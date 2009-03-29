"اسپید دژ"، نگین گردشگری گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این شهرستان سرزمین چهار فصلی است که نمایشگاهی از تنوع آب و هوایی، کوه، رود، جنگل، دشت، چشمه، آبشار و گلهای دیدنی را در معرض دید گردشگران قرار می دهد.

قالی، قالیچه، پشتی ترکمن، زیورآلات، ساخت دوتار سنتی و سوزن دوزی از صنایع دستی مردم این منطقه بوده و میدان اسب دوانی، گل فشان قارینیارق، پل تاریخی آق قلا و دیوار دفاعی گرگان و پنج شنبه بازار هفتگی از اماکن دیدنی و گردشگری این شهرستان است.

این شهر توسط شاه عباس در سال 1020 ه. ق بنا شده که به نام اسپید دژ، دژ سفید و در زمان حکومت پهلوی به پهلوی دژ تغییر نام داد و از زمان پیروزی انقلاب اسلامی آق قلا نام گرفته است.

این شهرستان زیبا و پرجاذبه با 114هزار و 236 نفر و مساحت یک هزار و 764 کیلومتر مربع در 15 کیلومتری شمال شرقی گرگان و در کنار رودخانه گرگان رود واقع شده است.

رئیس ستاد تسهیلات سفر شهرستان آق قلا در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تدابیر لازم برای خدمات رسانی مطلوب به گردشگران در این شهرستان مهیا شده است و کمیته های شش گانه تشکیل شده است.

غفور جرجانی افزود: میزان مسافران ورودی امسال نسبت به سال قبل چشمگیر بوده و هر روز شمار زیادی گردشگر به منطقه سفر می کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای اسکان مسافران نیز سه مدرسه، یک سالن تربیت بدنی در نظرگرفته شد و زیباسازی شهر و استقرار پایگاه اطلاع رسانی در منطقه توجه ویژه شده است.



جرجانی، نصب کمپ در ورودی شهر، برپایی نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی ترکمن، استقرار کمپ های ایران خودرو سایپا در محورهای ورودی وخروجی را از دیگر اقدامات انجام شده بیان کرد.

فرمادار آق قلا گفت: در این ایام، نهادهایی نظیر هلال احمر، بیمارستان، نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی، شرکت گاز، برق، آبفا، آموزش وپرورش و... در حال آماده باش و ارائه خدمات به مسافرین نوروزی هستند.