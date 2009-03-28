ساماندهی20 پایگاه خدمات دهی به زائران و مسافران فرهنگی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد قاسم محمددوست صبح شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص ساماندهی زائران و مسافران در استان افزود: 20 پایگاه در سطح استان در نظر گرفته شده که 9 مورد از این تعداد در مبادی ورودی و نیز میدانهای اصلی شهر مشهد مستقر هستند.

معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: 320 نفر عوامل اجرایی طرح نیز از کارکنان آموزش و پرورش استان هستند که به ارائه خدمات در این پایگاه ها مشغولند که عمده آنها در حد 220 نفر در مشهد فعالیت می کنند.

وی با اشاره به ورود 24 هزار خانوار فرهنگی در قالب 124 هزار نفر مسافر و زائر از29 اسفند تاکنون اظهار داشت: این زائران در 10 هزار و 255 کلاس درس و در قالب یک هزار و 125 آموزشگاه اسکان داده شده اند.

وی ادامه داد: چاپ و توزیع 25 هزار برگه راهنمای زائر و نیز توزیع غذای حضرت با همکاری آستان قدس رضوی از دیگر خدمات جانبی است.

محمد دوست در ادامه گفت: از این مقدار یک هزار و 285 کلاس از این تعداد درجه یک، چهار هزار و 399 کلاس درجه دو، سه هزار و 427 کلاس درجه سه و یک هزار و 144 کلاس درجه چهار است.