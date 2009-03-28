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۸ فروردین ۱۳۸۸، ۱۰:۳۱

استفاده از شیوه های سنتی برای آشنایی نسل جوان با دین جوابگو نیست

استفاده از شیوه های سنتی برای آشنایی نسل جوان با دین جوابگو نیست

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه دیگر نمی توان با شیوه های سنتی نسل امروز را با مذهب و دین آشنا کرد بر ضرورت تخصصی شدن امر تبلیغ تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد حجت الاسلام سید محمود مدنی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در محل حوزه علمیه خراسان افزود: نسل امروز گرفتار شبهات و مسائل مختلف فرهنگی است و شاید زدودن تمامی این گرد و غبارها از توان یک نوع تخصص خارج باشد.

معاون دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم با اشاره به ضرورت تخصصی شدن امر تبلیغ، تصریح کرد: امروزه دیگر نمی توان با شیوه های سنتی نسل امروز را با مذهب و دین آشنا کرد.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از امکانات جدید و نو در این امر گفت: در حال حاضر در کشور 400 هزار نفر در روز به تبلیغ دینی مشغول هستند.

حجت الاسلام مدنی گفت: با توجه به جمعیت کشور باید در جهت افزایش کمی مبلغان دینی تلاش کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح "بشیران جوان" توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: توانمندسازی مبلغان در جهت مهارتهای هنری و آموزشی در رشته های مختلف از اهداف مهم این دوره است.

کد مطلب 852310

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